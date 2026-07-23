El dólar se dispara y el CCL roza los $1.600 en una jornada negra para los mercados

El dólar cotiza con fuertes subas este jueves 23 de julio. Por su parte, los activos argentinos cotizan en su mayoría a la baja en Wall Street ante el mal clima internacional. Además, los datos de actividad económica local fueron peor de lo esperado, lo que generó mayor incertidumbre.

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En ese contexto, la mayoría de acciones y ADR cotizan el terreno negativo este jueves, mientras que el riesgo país avanza se sitúa cercano a los 430 puntos básicos por la suba generalizada de los bonos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 23 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una suba de $10 respecto al cierre del miércoles.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.489, con una suba de $10 respecto al cierre del miércoles. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, con una suba de $10 respecto del cierre del miércoles. Por el lado del MEP, opera a $1.517, con un aumento de $6 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.583, $18 por encima de la cotización del miércoles.

Desempeño a la baja en Wall Street

En la bolsa local, el S&P Merval cae 1% a 3.346.520,560 puntos básicos y dentro de las acciones líderes que más bajan se encuentran: BBVA (-2,5%), Loma Negra (-2%) y Transportadora de Gas del Norte (-1,9%). Entre los ADRs los que más descienden son BBVA y Grupo Supervielle con el 5,1% y 3,8%, respectivamente.

En tanto, los bonos en dólares cotizan en su mayoría a la baja, con subas de hasta 1,5%, lideradas por el AL35D. El riesgo país, en tanto, avanza 4,4% y trepa hasta los 429 puntos básicos.

La actividad económica cayó 0,5% en mayo, según el INDEC

La actividad económica en mayo cayó 0,5% mensual y subió 0,2% en la comparación interanual (i.a.). En tanto, el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,2%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Se trata del cuarto número negativo en 2026, luego de las caídas de enero (-0,9%), febrero (-2,7%) y abril (-1,5%). Hasta el momento marzo fue el único mes en el que la actividad terminó con una variación positiva, al crecer 3,5%. En el acumulado de los cinco meses del año, la actividad económica presenta un alza del 1,7% respecto al acumulado de igual período del año anterior.

Ley de Inocencia Fiscal II

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una nueva versión de la denominada "Ley de Inocencia Fiscal”, una iniciativa con la que el Gobierno pretende movilizar los ahorros en dólares que permanecen fuera del circuito formal.

Caputo sostuvo que el Banco Central calcula que hay US$170.000 millones “debajo del colchón”, más de cuatro veces los depósitos en dólares del sistema financiero. “A nivel de país, no nos sirve que la gente tenga dólares debajo del colchón”, sentenció Caputo, y agregó que formalizar esos fondos permitiría seguir bajando impuestos sin necesidad de subir la presión tributaria, en momentos en que la Argentina registra récords de exportaciones y superávit comercial, con el BCRA comprando US$100 millones diarios en el mercado cambiario.

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Según detalló, la iniciativa apunta a "aclarar temas que hacen que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos que, independientemente de cuál sea el gobierno de turno van a estar cubiertos ante esta situación".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 1,19%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 2,31%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,93% a la baja.

Por su parte, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 7% hasta US$ 100,65 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanzaba un 5,87%, hasta los US$ 91,97 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx baja 1,63%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 1,63% y el CAC francés acompaña con una caída 1,65%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,78%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,28%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,25%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 4,40% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,39%.

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