El upgrade de Moody’s mejora la calificación, pero para el mercado no alcanzaría para quebrar con fuerza los 400 puntos

El upgrade de Moody’s mejoró la calificación crediticia de la Argentina y dio una señal favorable para los bonos soberanos. Sin embargo, entre los analistas predomina la cautela: la decisión ya era esperada y, por sí sola, no alcanzaría para que el riesgo país quiebre con fuerza el umbral de los 400 puntos básicos. Cabe señalar que este miércoles 22 de julio, el índice está en 410 puntos básicos.

La calificadora elevó la nota de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera desde Caa1 hasta B3 y modificó la perspectiva de estable a positiva. La decisión alineó su evaluación con las mejoras que previamente habían aplicado Fitch y S&P Global, que ya ubicaban a la Argentina dentro de una categoría equivalente.

Moody’s elevó la calificación crediticia de CABA a la nota más alta

Desde Max Capital anticiparon una respuesta favorable, aunque menor que en las ocasiones anteriores. “Esperamos un impacto más acotado en el mercado que el observado cuando Fitch y S&P realizaron sus mejoras de calificación”, señalaron. Para la firma, el cambio de Moody’s “probablemente ya estaba descontado”, debido a que las otras dos agencias habían adelantado la revisión de la nota soberana.

Martín Polo, economista jefe de Cohen Aliados Financieros, también destacó que se trata de una noticia positiva, pero advirtió que no sería suficiente para provocar una caída contundente del indicador elaborado por JP Morgan. “Pensar que esto puede hacer que el riesgo país siga perforando nuevos pisos y baje de los 400 nos parece un poco arriesgado”, afirmó.

Según señaló a PERFIL, el riesgo país encuentra actualmente un piso más cerca de los 400 puntos que de los 350, debido a que comienzan a pesar el calendario electoral y las señales de menor dinamismo de la economía. “Todas las buenas noticias ya las absorbiste”, explicó, y anticipó que el mercado podría entrar en una etapa de espera a la expectativa de nuevos datos económicos y políticos.

La decisión de Moody's se alineó con la evaluación de Fitch y S&P Global, que ya habían colocado a la deuda argentina dentro de una categoría equivalente. Por ese motivo, los analistas esperan una respuesta favorable, pero sin una suba disruptiva de los bonos ni una caída automática del riesgo país.

Los bonos reaccionan, pero el riesgo país encuentra un límite

“Los bonos arrancan subiendo, así que la medida es positiva. Ahora, pensar que esto puede hacer que el riesgo país siga perforando nuevos pisos y baje de los 400 nos parece un poco arriesgado”, señaló el economista jefe de Cohen.

Para Polo, el indicador tiene actualmente un piso más cercano a los 400 puntos que a los 350. En esa resistencia empiezan a pesar el calendario político y una actividad económica que muestra señales de menor dinamismo.

Riesgo país: el impacto del frente externo, los “escalones” financieros y el peso de revalidar el modelo económico

“Empieza a jugar un poco el trade electoral y una economía que viene un poquito más floja. Todas las buenas noticias ya las absorbiste y ahora van a empezar a entrar nuevos datos, que ojalá sean positivos, pero esperamos que no sean tan buenos”, explicó.

En ese escenario, anticipó una actitud más cautelosa por parte de los inversores. “Vas a tener una especie de wait and see. Al menos eso es lo que venimos observando”, concluyó.

Qué falta para perforar los 400 puntos

Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, también espera un impacto positivo después del upgrade, aunque advirtió que la incertidumbre política sigue limitando el recorrido de los activos.

“En materia de calificaciones ahora estamos levemente mejor que Ecuador, pero con un spread muy similar. Posiblemente haya un impacto positivo luego del upgrade de Moody’s, aunque la incertidumbre política sigue limitando la mejora”, sostuvo Reschini.

Para el analista, la nueva calificación representa “un paso más”, pero debería estar acompañada por otras señales para que el riesgo país pueda quebrar de manera sostenible los 400 puntos.

Entre los factores que podrían contribuir a ese objetivo, mencionó la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal.

“Si se acompaña con algunas señales positivas, como la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y la modificación a la Ley de Inocencia Fiscal, quizás alcance para perforar los 400 puntos y volver a colocar deuda en los mercados internacionales en mejores condiciones que las actuales”, afirmó Reschini.

Una reducción sostenida del riesgo país resulta clave para que el Tesoro pueda recuperar el acceso al financiamiento voluntario en el exterior y refinanciar vencimientos sin depender exclusivamente de recursos propios, organismos internacionales u operaciones financieras especiales.

El panorama internacional aparece como otro de los factores que podrían moderar el efecto de la mejora de Moody’s. Las tensiones geopolíticas y los rendimientos elevados de los bonos del Tesoro de Estados Unidos reducen el apetito por activos de mayor riesgo.

“Estamos en un contexto de tensiones geopolíticas, con rendimientos libres de riesgo relativamente altos, y eso es algo que no ayuda”, indicó Reschini.

Cuando los títulos estadounidenses ofrecen retornos elevados, los inversores exigen tasas mayores para comprar bonos de economías emergentes. Esa situación puede frenar la compresión del riesgo país argentino, incluso cuando mejoran las variables domésticas.

De todos modos, Reschini consideró que todavía existen oportunidades para continuar reduciendo el costo del financiamiento. “En el plano interno hay espacio para mejorar más y seguir avanzando”, aseguró.

Moody’s destaca el menor riesgo de default

Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, remarcó que el cambio de calificación refleja una disminución considerable de la probabilidad de un nuevo incumplimiento de deuda.

“Según Moody’s, la probabilidad de un default disminuyó drásticamente en el país. El programa económico permitió transicionar desde la estabilización inicial hacia una fortaleza crediticia duradera”, explicó Morales.

El ejecutivo destacó que la calificadora valoró el superávit fiscal, la fuerte desaceleración inflacionaria, el fin del financiamiento monetario al Tesoro y el proceso de liberalización económica.

También observó mejoras estructurales en el sector externo, principalmente por el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras y la acumulación gradual de reservas internacionales.

“El frente externo mostró avances estructurales gracias al impulso exportador de energía y minería. La acumulación gradual de reservas fortalece la capacidad de pago soberana”, sostuvo Morales.

Moody’s también proyectó una expansión de la economía argentina del 3,4% en 2026 y del 3,5% en 2027, impulsada principalmente por la inversión privada, según el análisis difundido por Wise Capital.

Una buena noticia que el mercado ya anticipaba

La nueva nota mejora la percepción sobre la capacidad de pago de la Argentina y reduce la distancia respecto de otros emisores de deuda de la región. Sin embargo, el país permanece dentro de la categoría especulativa y todavía debe pagar rendimientos elevados para acceder al crédito internacional.

El consenso entre los analistas es que la noticia puede sostener una respuesta positiva en los bonos y contribuir a una baja marginal del riesgo país. No obstante, el efecto sería menos intenso que en otras oportunidades porque la decisión ya era esperada.

El mercado pasará ahora a observar la evolución de las reservas, la continuidad del superávit fiscal, las reformas pendientes, el nivel de actividad y las señales políticas. Esos factores serán determinantes para definir si el riesgo país logra perforar los 400 puntos y si el Gobierno puede volver a financiarse en los mercados internacionales en condiciones más favorables.

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