martes 21 de julio de 2026
ECONOMIA
Deuda

El Gobierno adjudicó US$ 1.895 millones en una licitación de bonos dólar linked

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por US$ 2.087 millones y aceptó el 45,17% del valor nominal en circulación. La mayor parte de la colocación correspondió al título con vencimiento en agosto de 2026.

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La Secretaría de Finanzas adjudicó este martes un total de US$ 1.895 millones en la licitación de títulos públicos con suscripción en especie, luego de haber recibido ofertas por US$ 2.087 millones.

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De acuerdo con la información difundida por el organismo, el resultado representó una aceptación equivalente al 45,17% del valor nominal original (VNO) total de los títulos en circulación.

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Cuánto se adjudicó en cada bono dólar linked

La mayor parte de la operación se concentró en el bono dólar linked con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (D31G6), por el cual se adjudicaron US$ 1.736 millones.

Por otra parte, Finanzas colocó US$ 159 millones del bono dólar linked con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TZVD8).

De esta manera, el monto adjudicado entre ambos instrumentos alcanzó los US$ 1.895 millones anunciados por la Secretaría de Finanzas.

FN/MSS

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