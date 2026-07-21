BlackRock colocará US$12.000 millones en bonos para financiar centro de datos de Meta

BlackRock Inc. busca vender más de US$12.000 millones en bonos para ayudar a financiar un campus de centros de datos de Meta Platforms Inc. en El Paso, Texas, según personas con conocimiento de la operación. La transacción es la más reciente de una serie de emisiones de deuda destinadas a respaldar las multimillonarias inversiones de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial.

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Los bonos serán emitidos por una sociedad holding que controla la participación del 80% de BlackRock en Project Sopaipilla Holdings, el proyecto del centro de datos, del que Meta posee el 20% restante. El emisor encargó a JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley la organización de reuniones con inversionistas de renta fija este miércoles, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.

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La fijación de precio de los bonos está prevista para comienzos de la próxima semana. En mayo, personas cercanas a la operación señalaron que el financiamiento podría alcanzar unos US$13.000 millones.

Los fondos administrados por Global Infrastructure Partners (GIP) y HPS Investment Partners poseen el 80% del proyecto. Ambas firmas forman parte de BlackRock.

Representantes de BlackRock, Meta, JPMorgan y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.

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Auge de la deuda

El financiamiento del centro de datos se suma a la ola de emisiones de deuda vinculadas al desarrollo global de infraestructura para inteligencia artificial que se ha registrado este año, una tendencia que ha presionado cada vez más las valoraciones de los bonos del sector tecnológico. Los gigantes tecnológicos conocidos como hyperscalers destinarán alrededor de US$5,5 billones a inteligencia artificial hasta 2030, y gran parte de ese gasto se financiará mediante los mercados de deuda, escribieron estrategas de JPMorgan en junio.

Se espera que el centro de datos, con una capacidad de un gigavatio, entre en funcionamiento en 2028 y genere más de 300 empleos permanentes una vez completado, según informó Meta previamente.

Meta ya había utilizado una estructura de empresa conjunta para financiar su mayor centro de datos, denominado Hyperion, ubicado en una zona rural de Luisiana. En 2025, la compañía anunció una alianza con Blue Owl Capital Inc., respaldada por US$27.000 millones en deuda aportada por gestores de activos, entre ellos Pacific Investment Management Co. En esa estructura, Blue Owl posee el 80% de la empresa conjunta y Meta el 20% restante. El esquema permitió mantener la deuda fuera del balance de Meta, aunque la compañía conservó el control de las operaciones diarias.

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Sin embargo, Meta amplió posteriormente el proyecto Hyperion más allá del área contemplada en la empresa conjunta. Este mes anunció que el centro de datos alcanzará una capacidad de procesamiento de 5 gigavatios, elevando el costo estimado de desarrollo hasta US$50.000 millones. Esa expansión adicional pertenece exclusivamente a Meta y no forma parte de la empresa conjunta.

GZ