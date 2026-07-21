Arroyito apuesta a las exportaciones: lanzan un plan para que más PyMEs lleguen a mercados internacionales

La Municipalidad de Arroyito dio un nuevo paso en su estrategia para fortalecer el desarrollo productivo local. El intendente Gustavo Benedetti mantuvo una reunión con autoridades de la Agencia ProCórdoba con el objetivo de avanzar en acciones que ayuden a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad a expandirse hacia mercados internacionales.

Del encuentro también participó Eduardo Acosta, responsable del Área de Desarrollo Local del municipio, quien trabajará en la articulación de las futuras iniciativas destinadas al sector productivo.

El objetivo: que más empresas exporten

Durante la reunión, representantes de la Agencia ProCórdoba presentaron los distintos programas que tiene disponibles para acompañar a las PyMEs cordobesas en sus procesos de internacionalización.

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Las herramientas incluyen asistencia técnica especializada, acompañamiento para mejorar la competitividad empresarial y la generación de vínculos entre firmas con potencial exportador.

Además, los programas contemplan apoyo para participar en ferias, rondas de negocios, misiones comerciales y exposiciones, tanto en Argentina como en el exterior, incluyendo asistencia para la organización de agendas comerciales y aportes destinados a cubrir parte de los costos de traslado, alojamiento y espacios de exhibición.

Como resultado del encuentro, el municipio y la Agencia ProCórdoba acordaron organizar una jornada de trabajo en Arroyito que se desarrollará entre agosto y septiembre.

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La actividad estará dirigida a comerciantes, industriales, productores agropecuarios y pequeñas y medianas empresas de la ciudad y de la región, con el objetivo de difundir las herramientas disponibles y facilitar el acceso a programas de apoyo para la expansión comercial.

Fortalecer el desarrollo productivo local

Desde el municipio señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a generar nuevas oportunidades para el entramado productivo local.

El objetivo es promover la innovación, mejorar la competitividad de las empresas de Arroyito y facilitar su inserción en nuevos mercados, fortaleciendo el crecimiento económico de la ciudad y ampliando las posibilidades de desarrollo para el sector privado.