El dólar blue se acerca a los $1.550 y los mercados operan en terreno positivo

El dólar comienza la rueda del 21 de julio al alza respecto a su valor del lunes, manteniendo así su cotización alcista de las últimas semanas. Por su parte, los activos argentinos cotizan en su mayoría al alza en Wall Street. La mayoría de acciones y ADR cotizan el terreno positivo este martes, mientras que el riesgo país se sitúa cercano a los 415 puntos básicos por la caída de los bonos.

El dólar blue alcanzó su valor más alto en nueve meses y el oficial acumuló cuatro jornadas en alza

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 21 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del lunes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.478, con una caída de $1 respecto al cierre del lunes. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, con una suba de $10 respecto del cierre del lunes. Así la divisa acumula una suba cercana 1% en el año. Por el lado del MEP, opera a $1.509, cayendo $9 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.567, $9 por debajo de la cotización del lunes.

Desempeño mixto en Wall Street

En la bolsa local, el S&P Merval sube 1,8% a 3.280.068,340. Dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Metrogas (4,4%), y Pampa Energía (4,2%). En cuanto a los ADRs, los que más suben son Edenor y Cresud con el 5,2% y 4,7%, respectivamente, mientras que las bajas más destacadas se dan en Mercado Libre y Globant (1,2% y 0,4% respectivamente).

En tanto, los bonos en dólares cotizan a la baja, con caídas de hasta 0,9%, lideradas por el GD46D. En ese contexto, el riesgo país se ubica en 417 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

La balanza comercial registró un superávit de US$ 2.194 millones en junio

La balanza comercial registró en junio un superávit de US$ 2.194 millones, lo que representó un incremento de US$ 1.314 millones respecto del mismo mes de 2025, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Así, se encadenaron 31 meses consecutivos con saldo comercial positivo.

En junio, las ventas al exterior alcanzaron un valor de US$ 9.055 millones, lo que representó un incremento interanual de 24,5%. Este ascenso fue impulsado por un alza de 6,8% en las cantidades exportadas y de 16,5% en los precios. La serie desestacionalizada cayó 0,9% y la tendencia-ciclo, disminuyó 0,1% en comparación con el mes anterior, según informó el INDEC.

En los primeros seis meses del año, las divisas de bienes sumaron US$ 49.454 millones, con un crecimiento de 24,4% respecto del mismo período de 2025.

Los salarios le ganaron a la inflación en mayo, según el INDEC

Por otra parte, las importaciones de junio alcanzaron un total de US$ 6.861 millones, lo que representó un incremento interanual de 7,3%. Esta suba se atribuyó al incremento de 11,6% en los precios, ya que las cantidades disminuyeron 3,8%.

La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron un alza de 3,4% y 0,8%, respectivamente, en comparación con mayo de 2026.

Las bolsas del mundo

Los principales índices de Wall Street repuntan este martes tras un mal comienzo de semana. El S&P 500 avanza 0,6%, al igual que el ponderador industrial Dow Jones. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq sube 0,9%.

Por otra parte, el petróleo Brent trepa 2,4% hasta los US$ 91,34 por barril. En tanto, la variedad estadounidense West Texas Intermediate (WTI) sube 2,5% y alcanza los US$ 84,50.

FN