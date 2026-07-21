Con el impulso de Vaca Muerta, Neuquén vuelve a Wall Street tras 9 años y busca hasta u$s 500 millones

El Gobierno de Neuquén inició una ronda de reuniones con inversores en Nueva York para colocar bonos por hasta USD 500 millones, en lo que representará el regreso de la provincia al mercado internacional de deuda después de casi una década.

La última emisión externa de la jurisdicción había sido realizada en 2017. Ahora, la administración provincial busca aprovechar la mejora de sus cuentas públicas, el crecimiento de los ingresos generados por Vaca Muerta y un contexto de mayor interés de los inversores por los activos argentinos.

Con los números en rojo, qué provincias tienen margen para buscar financiamiento en el mercado y cuáles están al límite

Según informó Bloomberg Línea, la gira de presentación ante inversores comenzó el 20 de julio y apunta a conseguir financiamiento con una tasa de interés de entre 7% y 8%. La información preliminar indicaba que Neuquén evaluaba un bono con vencimiento único y un plazo de entre cinco y siete años.

La Legislatura provincial ya autorizó la emisión de hasta USD 500 millones. De acuerdo con el esquema presentado por el Gobierno neuquino, al menos el 70% de los recursos se utilizará para financiar obras de infraestructura, mientras que el resto podrá destinarse a refinanciar pasivos.

La estructura definitiva, incluyendo el plazo, el cronograma de amortización y la tasa, dependerá de la demanda obtenida durante el road show y de las condiciones que ofrezca el mercado.

La necesidad de financiar obras y ordenar vencimientos

La operación llega en un año en el que Neuquén debe afrontar vencimientos superiores a USD 300 millones. La provincia intenta conseguir recursos de más largo plazo para cubrir parte de esas obligaciones y, al mismo tiempo, sostener las inversiones necesarias para acompañar el desarrollo productivo.

El objetivo oficial es evitar que el financiamiento de las obras recaiga exclusivamente sobre los ingresos corrientes y preservar el equilibrio fiscal alcanzado durante los últimos ejercicios.

La nueva colocación marca un cambio respecto de la estrategia seguida en los últimos años. Durante ese período, Neuquén redujo su stock de deuda en más de 40% y mejoró el perfil de sus compromisos financieros.

El regreso al mercado internacional también se produce después de que Fitch elevara la calificación crediticia de la provincia a B-, al destacar el fortalecimiento de las cuentas fiscales y el crecimiento de los ingresos vinculados con la producción de petróleo y gas.

Vaca Muerta, el principal respaldo de Neuquén

La capacidad de Neuquén para volver a endeudarse en el exterior está directamente vinculada con la expansión de Vaca Muerta, que incrementó la producción provincial y fortaleció los ingresos provenientes de regalías hidrocarburíferas.

Bloomberg Línea señaló que la producción petrolera de la cuenca se encamina a alcanzar el millón de barriles diarios hacia finales de esta década, impulsada por inversiones de miles de millones de dólares de las compañías del sector.

El crecimiento de la actividad representa un respaldo para los acreedores, pero también plantea nuevas exigencias. La expansión de la población y del movimiento económico en la región elevó la demanda de rutas, viviendas, hospitales, escuelas, servicios públicos y obras logísticas.

La provincia busca que una parte sustancial del nuevo endeudamiento permita atender ese déficit de infraestructura, uno de los principales límites que enfrenta actualmente el desarrollo de la formación no convencional.

A ese escenario se suma la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI. Según Bloomberg Línea, los cambios introducidos por el Gobierno nacional permitieron incorporar proyectos de perforación de shale a los beneficios fiscales y las garantías legales del régimen, lo que despertó el interés de grandes productores internacionales, entre ellos Chevron.

Las provincias se adelantan a la Nación

El regreso de Neuquén a Wall Street se inscribe en una tendencia más amplia. Mientras el Gobierno nacional todavía evita emitir nueva deuda soberana en los mercados internacionales, distintas provincias aprovecharon la baja de los rendimientos y el mayor apetito por riesgo argentino para buscar financiamiento externo.

Córdoba, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires realizaron colocaciones internacionales en los últimos meses. Neuquén pretende sumarse a ese grupo con el respaldo adicional de los ingresos crecientes generados por el sector energético.

Las compañías que operan en la provincia también aprovecharon esa ventana financiera. Empresas petroleras y gasíferas como Pampa Energía y Pluspetrol recurrieron al mercado internacional para financiar inversiones y capitalizar las perspectivas de crecimiento de la producción argentina.

El resultado del road show permitirá determinar cuánto está dispuesto a prestar el mercado, a qué tasa y bajo qué estructura. Una colocación cercana al máximo autorizado y dentro del rango de rendimiento buscado consolidaría a Neuquén como uno de los emisores subnacionales argentinos con mejor acceso al crédito internacional.

También funcionaría como una nueva prueba para el mercado argentino: mostraría hasta qué punto los inversores están dispuestos a diferenciar el riesgo de una provincia con ingresos petroleros crecientes del riesgo soberano del país.