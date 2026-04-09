“En Neuquén no sobran puestos de trabajo”: la advertencia del ministro Lucas Castelli ante la llegada de "migrantes laborales"

El Ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, lanzó una advertencia ante la creciente llegada de personas de distintos puntos del país que buscan empleo en la provincia, impulsadas principalmente por el crecimiento económico ligado a Vaca Muerta.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario aseguró que en las últimas semanas recibió numerosos mensajes de personas que planean mudarse a la provincia en busca de trabajo. “Hace algunas semanas vengo recibiendo muchísimos mensajes de distintos puntos del país diciéndome: ‘Estoy yendo para allá, ¿dónde dejo mi currículum?’”, señaló Castelli.

Sin embargo, el ministro aclaró que, pese al crecimiento económico, la situación laboral no implica disponibilidad ilimitada de empleo. “En Neuquén no sobran puestos de trabajo. Realmente nos enorgullece liderar el ranking de empleo registrado en todo el país, hace más de dos años, y eso habla de que el modelo neuquino funciona”, afirmó.

Castelli explicó que el Gobierno provincial impulsa políticas públicas destinadas a priorizar a los habitantes locales que aún buscan insertarse en el mercado laboral. “Venimos diseñando distintas políticas públicas para darle prioridad a aquellos neuquinos y neuquinas que están esperando una oportunidad en distintas fuentes laborales”, sostuvo.

Según indicó, las oportunidades laborales se concentran en distintos sectores productivos: Industria hidrocarburífera; turismo; comercio y servicios vinculados al crecimiento económico.

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El funcionario remarcó que el crecimiento de Neuquén históricamente estuvo acompañado por migraciones internas, algo que consideran positivo, pero que debe gestionarse con planificación. “Somos conscientes de que Neuquén crece a partir de las migraciones internas. No es la primera vez: ya ocurrió en los 80 y en los 90. Mis padres vinieron en los 80 a echar raíces en esta provincia”, explicó.

Crecimiento, pero con “orden”

En ese sentido, Castelli subrayó que el desafío actual es sostener el crecimiento sin desbordes en el mercado laboral.

“Queremos hacerlo, pero tenemos que hacerlo ordenado y, por sobre todas las cosas, garantizando que aquellos neuquinos y neuquinas que hace tiempo están esperando una oportunidad realmente la tengan”, indicó.

El mensaje surge en un contexto de fuerte crecimiento de la provincia impulsado por la actividad energética, que generó una percepción en otras regiones del país de que Neuquén ofrece empleo inmediato.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial advierten que, aunque la economía crece, el acceso al trabajo sigue siendo competitivo y requiere planificación. “Queremos seguir desarrollando esta provincia como queremos”, concluyó el ministro.

El fenómeno Vaca Muerta y la migración interna

El crecimiento de la industria hidrocarburífera, especialmente en torno a Vaca Muerta, convirtió a Neuquén en uno de los principales polos de empleo del país, generando una nueva ola migratoria desde otras provincias.

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Sin embargo, el gobierno provincial busca evitar que la llegada masiva de trabajadores genere presión sobre el mercado laboral y competencia desigual para trabajadores locales. Por eso, el mensaje de Castelli apunta a moderar expectativas y reforzar la planificación del crecimiento económico de la provincia.