El índice del Riesgo País de la Argentina experimentó un retroceso en la primera jornada bursátil de la semana, cerrando en 416 puntos básicos gracias al impulso alcista de los títulos públicos en el exterior. A lo largo de los últimos siete días, la cotización alternó leves alzas y bajas manteniéndose firmemente en la zona de las 400 unidades, una cifra que marca una sensible mejora en comparación con meses anteriores.

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Este indicador, elaborado por la entidad financiera JP Morgan, evalúa el diferencial de tasas de interés de los bonos soberanos del país respecto de los del Tesoro de los Estados Unidos, siendo una herramienta crucial para medir la percepción de la capacidad de pago del Estado.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El Riesgo País finalizó en los 416 puntos básicos. El indicador comenzó la sesión del día ubicado en las 419 unidades, alcanzando un valor máximo diario idéntico en sus primeras negociaciones antes de iniciar un sendero descendente que tocó un piso de 410 puntos básicos durante el transcurso de la jornada. Este comportamiento a la baja estuvo directamente vinculado a la tónica positiva observada en las cotizaciones de la renta fija soberana dolarizada que cotiza en Wall Street, atenuando las presiones del mercado financiero local.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Al analizar el recorrido del índice a lo largo de las últimas ruedas comerciales, se observa un escenario de consolidación en el nivel de riesgo en el orden de los 400 puntos. El pasado lunes 13 de julio, el indicador financiero de JP Morgan había cerrado en 405 puntos básicos, para luego subir ligeramente a 410 puntos el martes 14 de julio. El miércoles 15 de julio marcó el nivel de cierre más bajo de todo el período semanal analizado al ubicarse en las 404 unidades.

Hacia finales del segmento anterior, las fluctuaciones se mantuvieron dentro de márgenes estrechos y acotados. El jueves 16 de julio la cotización concluyó nuevamente en 410 puntos básicos, registrando posteriormente un repunte el viernes 17 de julio que llevó al Riesgo País hasta los 419 puntos. Con la reducción a 416 enteros reportada al cierre de la jornada de hoy lunes, el balance neto expone una variación marginal respecto a los cierres precedentes.

Qué es el Riesgo País

El denominado Riesgo País es un índice económico que calcula diariamente el banco norteamericano JP Morgan bajo la denominación formal de EMBI (Emerging Markets Bond Index). Su función técnica consiste en cuantificar la diferencia existente entre los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados teóricamente activos libres de riesgo de impago) y los títulos de deuda pública emitidos por naciones con economías en vías de desarrollo.

El cálculo se expresa en puntos básicos, donde una equivalencia de 100 puntos básicos corresponde exactamente a un 1% de tasa de interés adicional sobre el rendimiento estadounidense. Por ende, si el indicador de una nación se sitúa en 416 puntos, significa que el Estado emisor debe convalidar en los mercados financieros internacionales un interés de 4,16% por encima de la tasa que abonan los Estados Unidos para captar fondos crediticios a idéntico plazo.

Una cotización reducida de este indicador denota una elevada confianza de la comunidad inversora internacional respecto de la salud fiscal y la seguridad jurídica de un país determinado para cumplir en tiempo y forma con sus compromisos de deuda. Por el contrario, incrementos bruscos en el puntaje suelen anticipar escenarios de severas restricciones crediticias, mayores costos de financiamiento tanto para el sector público como privado y tensiones en el mercado de cambios doméstico.