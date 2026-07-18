Riesgo país rozó los 420 puntos y Merval cayó 3,1%

La semana cerró con un sabor amargo en los mercados. La City esperaba un descenso del riesgo país, que amagó con quebrar la barrera psicológica de los 400 puntos básicos y terminó ayer en 419, una suba de 17 unidades en las últimas cinco ruedas.

“La deuda soberana en dólares no pudo repuntar esta semana. Los Globales retrocedieron entre 0,1% y 0,5% en la semana. Si bien se registraron avances en las ruedas del martes y miércoles, estos no fueron suficientes para revertir las pérdidas acumuladas”, señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Mientras que el Merval cayó con fuerza hacia el final de la semana. “Con un retroceso pronunciado de 3,5% el jueves y una rueda volátil el viernes, en la que avanzó solo 0,1%, el índice terminó en los US$ 2.030. Así, acumuló una baja de 3,1% en la semana. Cabe resaltar que este comportamiento estuvo en línea con el de los principales índices bursátiles del mundo”, agregó PPI.

En cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron la rueda de ayer con mayorías rojo. Las mayores caídas la registraron los ADRs de Mercado Libre (-2,3%) y Corporación América (-1,4%). Las principales subas fueron YPF (+2,5%) y Tenaris (+2,5%).

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial minorista cerró a $ 1.500 en la pizarra del Banco Nación. En tanto, en el segmento mayorista operó a $ 1.478. Por el lado de las cotizaciones financieras, el blue se negoció a $ 1.530, mientras que el MEP a $ 1.519,39 y el CCL a $ 1.570,83.

Por otra parte, el Banco Central (BCRA) compró US$ 39 millones. Así, el guarismo ascendió a US$ 1.154 millones en la semana. En paralelo, las reservas internacionales brutas subieron US$ 62 millones en las últimas cinco ruedas y finalizaron en US$ 48.784 millones.

“El BCRA retomó fuertes compras de dólares coincidiendo con liquidaciones de emisiones de deuda corporativa y el posible reflujo hacia adentro de los servicios pagados de bonares y globales (también coincidente con un aumento de la liquidez bancaria)”, remarcó LCG.