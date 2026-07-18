Para la final, los argentinos podrían llegar a gastar US$ 60 M

El pase a la final del Mundial 2026 de la Selección argentina dispararía una salida de divisas en torno a US$ 58 millones. La estimación surge de un escenario donde viajaría un adicional de entre 4.000 y 5.000 argentinos para el partido.

El cálculo, realizado por Qualy, surge de combinar la capacidad máxima del estadio, la evidencia disponible sobre disponibilidad y precios de entradas y supuestos explícitos sobre la participación argentina en el estadio y la proporción de asistentes que ya se encontraban en Estados Unidos. El análisis parte de las plazas aéreas disponibles para transportar a esos viajeros y del gasto total asociado a los viajes a Nueva York.

El gasto total por persona sería de aproximadamente US$ 13.000, en base a los siguientes supuestos: entradas desde US$8.000 (oficiales) hasta más de US$ 10.000 en reventa, pasaje US$ 1.7000, alojamiento US$ 2.000, otros gastos US$ 1.300. De esta manera, 4.500 personas con un gasto cada uno de alrededor de US$ 13.000 arroja “US$58 millones de gasto turístico emisivo”, sostuvo la consultora.

Esta nueva proyección amplía la estimación previa de Qualy, que calculaba al inicio del torneo una demanda de dólares por U$ 455 millones en base a que viajaría 45.500 argentinos con un gasto promedio de US$ 10.000 por persona.

Comercio. Por otra parte, el domingo Argentina se enfrenta en la final a España, con quien comparte un flujo comercial de casi US$ 1.000 millones durante los primeros cinco meses del año, según el Sistema de Consultas de Comercio Exterior del Indec. Las exportaciones fueron por US$ 526,2 millones y las importaciones por US$ 438,8 millones.Esto arroja un saldo positivo de US$87 millones a favor de la albiceleste.

Las principales exportaciones de Argentina hacia España son: harina y pellets de la extracción del aceite de soja (US$62 millones), camarones, langostinos y otros decápodos congelados (US$59,5 millones), semilla de girasol exceptuado para siembra (US$51 millones), otros camarones y langostinos congelados (US$29 millones), filetes congelados de merluza (US$28,9 millones), calamares y potas congelados (US$22,8 millones), arroz descascarillado no parbolizado (US$19,6 millones), salvados, moyuelos y residuos de leguminosas (US$13 millones).

Las principales importaciones son: gasolinas, excepto de aviación (US$24,9 millones), vehículos para transporte de mercancías (US$18 millones), libros, folletos e impresos similares (US$18 millones), brea (US$15 millones), automóviles para transporte de personas (US$9,8 millones), partes y accesorios de carrocerías para vehículos (US$8,7 millones), perfumes (US$8 millones), fungicidas acondicionados para la venta al por menor (US$7,9 millones), abonos con nitrógeno y fósforo (US$7 millones), manufacturas de corcho aglomerado (US$7 millones).