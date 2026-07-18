La deuda de las familias alcanza los $ 75 billones, el 6,6% del PBI

“Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite y al otro mes se encuentra apretado. Tenemos que volver a aprender cuál es el límite al que nuestros ingresos nos permiten acceder”, lanzó esta semana el vocero presidencial, Adrián Ravier. “A veces, la gente se pone en riesgo de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”, sumó en conferencia de prensa.

Si bien la semana próxima el Banco Central actualizará los datos, los últimos informes son alarmantes. La irregularidad de la cartera de crédito a las familias volvió a subir en mayo y llegó al 15,9%. El crédito se extiende por fuera de las entidades financieras tradicionales: se registran 19,8 millones de personas con algún crédito en el total del sistema ampliado. La deuda total de los hogares alcanza los $ 74,9 billones (6,6% del PBI), donde el 82,7% corresponde a bancos, el 10,5% a Fintech y el 6,8% al resto de entidades, desgranó la consultora Analytica.

Entre los deudores exclusivos de bancos, el 20% registra mora, frente al 28,4% entre quienes sólo tienen pasivo con fintech.

En las cadenas de electrodomésticos la irregularidad alcanza al 50%, reveló el Instituto Argentina Grande. La tasa de interés de estos locales en febrero eran del 137%, mientras que la inflación rondaba el 30%.

Uno de cada cuatro morosos incobrables tiene menos de 29 años. Dentro de ese rango, la cifra creció 87%, mostró el IAG.

El proceso de incremento de los incumplimientos en los pagos se disparó a máximos históricos en un proceso que comenzó el año pasado, cuando el Gobierno puso el pie encima de las paritarias, de modo que perdieron contra la inflación. Al mismo tiempo, implementó tarifazos que le quitaron ingresos disponibles a los hogares y, de esta manera, la posibilidad de afrontar los siguientes vencimientos de los créditos. Todo mientras se achicó el mercado laboral formal con un creciente cierre de empresas.

Cruces de la oposición. “Es una provocación. El 59% de las familias hoy no llega a fin de mes”, respondió la diputada nacional del Frente Renovador Jimena López. “La gente no se endeuda para comprarse una casa; se endeuda para pagar comida, luz, gas, transporte y medicamentos. No es falta de educación financiera. Es un modelo que destruye los ingresos y después responsabiliza a sus víctimas”.

El senador nacional Jorge Capitanich en una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei durante la sesión del Senado sostuvo que “el endeudamiento es la consecuencia del deterioro del salario, de la precarización laboral y del aumento del costo de vida, especialmente de los alquileres y de los servicios públicos. Esa combinación está llevando a la quiebra económica de millones de hogares argentinos”.