El dólar blue sube a $1.550 y los mercados argentinos avanzan tras la mejora de Moody’s

El dólar cotiza con leves fluctuaciones este miércoles 22 de julio. Por su parte, los activos argentinos cotizan en su mayoría al alza en Wall Street tras la mejora en la calificación de Moody's. La agencia calificadora de riesgo elevó la calificación de deuda soberana de largo plazo de Argentina, al mejorar la nota de Caa1 a B3 y cambiar la perspectiva de estable a positiva.

El Gobierno adjudicó US$ 1.895 millones en una licitación de bonos dólar linked

En ese contexto, la mayoría de acciones y ADR cotizan el terreno positivo este miércoles, mientras que el riesgo país se sitúa cercano a los 410 puntos básicos por la suba generalizada de los bonos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 22 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del martes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.479, con una suba de $1 respecto al cierre del martes. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, con una suba de $5 respecto del cierre del martes. Así la divisa acumula una suba cercana 1% en el año. Por el lado del MEP, opera a $1.509, sin cambios respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.565, $2 por debajo de la cotización del martes.

Desempeño al alza en Wall Street

En la bolsa local, el S&P Merval sube 2,16% a 3.350.596,00 puntos. Las acciones que más suben son Grupo Supervielle (3,9%), Grupo Financiero Galicia (3,45%), Banco BBVA (2,4%), Metrogas (2,7%). Los ADRs también suben hasta 3,38% encabezados por el Banco Macro, Grupo Supervielle (3,1%), Grupo Financiero Galicia (2,6%), Cresud (3,2%), e YPF (1,9%).

En tanto, los bonos en dólares cotizan en su mayoría al alza, con subas de hasta 0,4%, lideradas por el AE38D. En ese contexto, el riesgo país se ubica en 410 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

La agencia Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana Argentina

La calificadora Moody’s elevó la nota crediticia de la deuda soberana de Argentina de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera. Además, modificó la perspectiva de estable a positiva, una señal que anticipa que podría producirse una nueva mejora si se consolida el programa económico.

Según explicó la firma estadounidense, la decisión responde a una reducción significativa del riesgo de default, en un contexto en el que la estabilización macroeconómica superó la etapa inicial del ajuste y comenzó a traducirse en una mejora más sostenible de los fundamentos crediticios del país.

Caputo presenta la nueva Inocencia Fiscal: elimina topes y suma garantías para usar ahorros en dólares

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, destacó que, con la decisión de Moody’s, las tres principales calificadoras internacionales quedaron alineadas en una nota equivalente a B- por primera vez en más de una década.

“Moody's acaba de subir la calificación de Argentina de Caa1 a B3 (equivalente a B- en Fitch y S&P) y cambió la perspectiva a Positiva”, señaló el funcionario.

De acuerdo con Daza, el cambio podría tener un impacto directo sobre el universo de inversores habilitados para colocar fondos en activos argentinos.

“Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”, afirmó.

El Gobierno adjudicó US$ 1.895 millones en una licitación de bonos dólar linked

La Secretaría de Finanzas adjudicó este martes un total de US$ 1.895 millones en la licitación de títulos públicos con suscripción en especie, luego de haber recibido ofertas por US$ 2.087 millones.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, el resultado representó una aceptación equivalente al 45,17% del valor nominal original (VNO) total de los títulos en circulación.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital comenta: "La operación logró atenuar las presiones sobre las cotizaciones financieras del dólar. Pese a ello, el mercado prefirió resguardar su liquidez y mantener coberturas cambiarias inmediatas".

Las bolsas del mundo

El Dow Jones registra leves avances de hasta 0,42%, mientras que el S&P 500 se eleva 0,3% y el Nasdaq baja 0,31% reflejando la cautela del mercado antes de la presentación de balances.

El barril de Brent, referencia para Europa, sube 3,14% y cotiza en torno a los US$ 93,87, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanza 3,0% hasta los US$ 86,92 por barril.

FN / lr