Caputo presenta la nueva Inocencia Fiscal: elimina topes y suma garantías para usar ahorros en dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles la nueva Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno pretende movilizar los ahorros en dólares que permanecen fuera del circuito formal. El texto fue revisado junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y especialistas tributarios, después de las objeciones planteadas a la primera versión. El Poder Ejecutivo lo enviará el jueves a la Cámara de Diputados.

La demora obligó a extender hasta el 27 de agosto el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias. Los cuestionamientos se concentraban en las condiciones para ingresar al régimen, el tratamiento de las operaciones inmobiliarias y las facultades de ARCA para impugnar las declaraciones simplificadas. La versión que expondrá Caputo modifica esos puntos antes del debate parlamentario.

Quiénes podrán ingresar al régimen

La reforma elimina los límites de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio que restringían el acceso. Podrán adherirse quienes tengan residencia fiscal en la Argentina y no estén incluidos en la categoría de Grandes Contribuyentes Nacionales. La supresión de los topes amplía el universo alcanzado por el esquema.

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El “tapón fiscal” impide que ARCA cuestione el origen de los fondos tomando como referencia las variaciones patrimoniales del contribuyente. Esa protección se conserva mientras se respeten las condiciones previstas por la ley. El régimen está orientado a personas que decidan incorporar sus ahorros al sistema mediante la declaración simplificada.

Qué cambia para las operaciones en efectivo

Los pagos en efectivo consignados en escrituras públicas serán compatibles con los beneficios del régimen. La aclaración alcanza especialmente a las compraventas inmobiliarias que se realizan con dólares físicos y luego quedan documentadas ante escribano. Esa modalidad de pago no provocará por sí sola la pérdida del “tapón fiscal”.

La adhesión deberá ser considerada un antecedente favorable por bancos, escribanos y demás sujetos obligados cuando apliquen los controles exigidos por la Unidad de Información Financiera (UIF). El punto había sido reclamado por profesionales y contribuyentes que temían mantener dificultades para justificar sus operaciones aun después de ingresar al esquema. El texto incorpora ahora esa referencia de manera expresa.

ARCA tendrá que demostrar las diferencias

La ley seguirá considerando significativa una discrepancia superior al 15% entre lo declarado y el ajuste determinado por ARCA. Habrá una excepción cuando la diferencia no supere el 5% del monto fijado para el delito de evasión simple. Con el umbral penal actualmente establecido en $100 millones, el límite se ubica cerca de los $5 millones.

El contribuyente podrá rectificar su declaración y pagar la diferencia dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. Si cumple con ese procedimiento, conservará los beneficios y continuará amparado por el “tapón fiscal”. La corrección dentro del plazo evitará la exclusión inmediata del régimen.

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ARCA tendrá la carga de probar que existe una discrepancia significativa. El organismo también verá limitada la utilización de determinadas presunciones para impugnar las declaraciones simplificadas, incluidas algunas relacionadas con depósitos bancarios. Esos cambios habían sido solicitados por los tributaristas que participaron de las conversaciones con el equipo económico.

Cuántos contribuyentes ya se sumaron

Más de 330.000 contribuyentes se adhirieron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. De ese total, 170.115 completaron la presentación y cerca de 99.000 mantienen sus declaraciones guardadas como borradores. Según el Gobierno, las adhesiones aumentaron con mayor intensidad durante el último mes.

La prórroga hasta el 27 de agosto permitirá que quienes todavía no completaron el trámite conozcan el contenido definitivo de la reforma. El proyecto comenzará su recorrido en Diputados, donde el oficialismo deberá reunir los apoyos necesarios para modificar las condiciones del régimen ya vigente. La presentación de Caputo marcará el inicio formal de esa discusión.