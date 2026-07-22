Caen acciones antes de los resultados de Alphabet, mientras que el Brent alcanza los US$95

Las acciones estadounidenses retrocedían antes de los resultados trimestrales de Alphabet Inc., mientras los inversionistas aguardaban la señal más clara hasta ahora sobre si el enorme gasto de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial terminará generando los retornos esperados. Al mismo tiempo, el Brent superó brevemente los US$95 por barril.

YPF va a dividir sus acciones para atraer nuevos inversores: qué cambia y cuánto potencial le queda

Los futuros del Nasdaq 100 caían un 0,6%, poniendo fin a un rebote de dos jornadas. En Asia, el Kospi de Corea del Sur y otros índices con fuerte presencia tecnológica recortaban sus avances iniciales, mientras que el sector tecnológico lideraba las pérdidas en el Stoxx Europe 600. Los futuros del S&P 500 retrocedían un 0,2%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El avance del petróleo también limitaba el apetito por el riesgo después de que tanto EE.UU. como Irán dejaran claro que no tienen intención de retomar las negociaciones tras la reciente escalada del conflicto. El Brent cotizaba en US$94,50 por barril, acumulando un alza del 29% en julio.

Tras anunciar el trimestre pasado que prevé duplicar con creces su gasto de capital desde 2025 hasta US$190.000 millones este año, Alphabet deberá demostrar ahora que esas inversiones están comenzando a traducirse en resultados. Al mismo tiempo, las empresas que construyen la infraestructura global para la inteligencia artificial necesitan que ese ritmo de inversión continúe para justificar sus elevadas valoraciones.

El informe llega en un momento en que los fabricantes de chips atraviesan una elevada volatilidad por las dudas sobre si el ritmo de inversión en inteligencia artificial puede mantenerse.

“Alphabet no solo presenta resultados; también ofrece una radiografía de la salud de todo el ciclo de inversión en inteligencia artificial”, afirmó Amanda Lyons, de Energy Group Capital. “Si la dirección muestra un menor compromiso con la inversión en IA, el mercado no solo castigará a Google, sino que cuestionará la sostenibilidad de toda la expansión de esta tecnología”.

Aun así, Lyons advirtió que el gasto de capital por sí solo ya no basta, ya que “los inversionistas quieren cada vez más pruebas de que esas inversiones están generando retornos”.

En la otra gran cita corporativa del miércoles, los inversionistas también buscarán señales de avances impulsados por inteligencia artificial en Tesla Inc. A diferencia de otras grandes tecnológicas, un aumento del gasto de capital y una perspectiva más ambiciosa para las inversiones en IA probablemente impulsaría las acciones de la compañía, que acumulan una caída del 16% en lo que va del año.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantenían cerca de máximos de dos meses, ya que el encarecimiento del petróleo seguía alimentando las preocupaciones inflacionarias. Los bonos británicos superaban el desempeño de la deuda europea tras un dato de inflación en el Reino Unido inferior a lo esperado. El dólar y la libra esterlina registraban pocos cambios.

El yen avanzaba ligeramente después de que personas familiarizadas con el asunto indicaran que funcionarios del Banco de Japón están abiertos a elevar las tasas de interés a un ritmo mayor del previsto por los economistas, dado que la persistente debilidad de la moneda incrementa los riesgos inflacionarios.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 caían un 0,2% a las 7:05 a.m., hora de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 retrocedían un 0,6%.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average se mantenían prácticamente sin cambios.

El Stoxx Europe 600 avanzaba un 0,4%.

El índice MSCI World ganaba un 0,1%.

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot permanecía prácticamente sin cambios.

El euro cotizaba estable en US$1,1403.

La libra esterlina se mantenía estable en US$1,3371.

El yen japonés operaba prácticamente sin cambios en 163,01 por dólar.

Criptomonedas

El bitcoin perdía un 0,6% hasta US$66.016,32.

El ether avanzaba un 0,4% hasta US$1.929,68.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años permanecía estable en 4,63%.

El rendimiento del bono alemán a 10 años aumentaba dos puntos básicos hasta 3,18%.

El rendimiento del bono británico a 10 años subía un punto básico hasta 5,04%.

Materias primas