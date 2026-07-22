El negocio redondo de Morgan Stanley con SpaceX: cobró US$100 millones y ahora ganará otros US$100 millones al año

Los banqueros de inversión de Morgan Stanley obtuvieron cerca de US$100 millones por llevar a SpaceX a cotizar en bolsa. Sin embargo, ese fue apenas el comienzo.

La ola de ofertas públicas iniciales aportó más de US$70.000 millones en nuevos activos netos al negocio de gestión patrimonial de Morgan Stanley durante el segundo trimestre, y una parte importante provino de la salida a bolsa de SpaceX, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas por tratarse de información no pública.

Morgan Stanley supera previsiones gracias a negocio bursátil

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Ese volumen de activos permitirá al banco generar más de US$100 millones en ingresos anuales por administrar esa nueva riqueza.

La empresa aeroespacial de Elon Musk es cliente del canal de servicios para el lugar de trabajo de Morgan Stanley, que ofrece a los empleados de sus clientes beneficios como remuneración en acciones, planes de jubilación y otros servicios para ejecutivos. Esta unidad también se ha convertido en una vía fundamental a través de la cual Morgan Stanley ha captado a más clientes de alto patrimonio en los últimos años.

Cuando uno de los clientes del área corporativa de Morgan Stanley sale a bolsa, “es un regalo que sigue dando frutos”, afirmó Jed Finn, responsable de gestión patrimonial del banco. “Sería un error pensar que una oferta pública inicial es un evento aislado para captar activos. Son oportunidades con múltiples etapas, a medida que se liberan acciones y se emiten nuevos títulos”.

Finn declinó comentar específicamente sobre el trabajo realizado para SpaceX, al igual que un portavoz del banco. Bloomberg estimó los ingresos anuales que Morgan Stanley obtendría por administrar la riqueza generada por SpaceX utilizando las comisiones habituales que cobra sobre esos activos.

Tras la crisis financiera de 2008, Morgan Stanley rediseñó su estrategia para depender más de la gestión patrimonial y menos del negocio de negociación e inversión bancaria. Desde entonces, la división creció hasta administrar cerca de US$8 billones en activos, impulsada también por adquisiciones.

Entre ellas figuran Solium Capital, administrador de planes de acciones adquirido en 2019 y convertido en el canal corporativo del banco, y E*Trade, comprado un año después junto con su propio negocio de planes accionarios.

Las entradas de capital al negocio de gestión patrimonial durante el segundo trimestre ayudaron a que los activos de clientes aumentaran un 25% en los últimos doce meses, impulsando la ganancia trimestral de Morgan Stanley a un récord histórico.

Morgan Stanley ya trabaja con alrededor del 70% de los 100 principales unicornios y con más de la mitad de las empresas que integran el índice S&P 500 a través de su plataforma corporativa, según han señalado sus ejecutivos.

“En definitiva, como llevamos tanto tiempo con el cliente, le hemos brindado asesoría y, en muchos casos, le hemos otorgado financiamiento con anticipación, eso inclina la balanza a favor de nuestros asesores”, dijo Finn.