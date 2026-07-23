La Libertad Avanza estrena su propio "Día de la Unidad", una fecha que refleja cómo se impuso Karina Milei frente a Santiago Caputo

El peronismo tiene el 17 de octubre como la fecha que dio origen a su identidad política. La Libertad Avanza busca empezar a construir una tradición propia. Este jueves 23 celebrará por primera vez el "Día de la Unidad", una convocatoria organizada para recordar el acuerdo que permitió conformar una lista común en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025.

En términos formales, el acto conmemora el entendimiento alcanzado entre los distintos sectores que terminaron conformando la oferta electoral libertaria en el principal distrito del país. Sin embargo, la elección de esa fecha también tiene otra lectura. El acuerdo marcó el momento en que comenzó a consolidarse el esquema político impulsado por Karina Milei y ejecutado en territorio bonaerense por Sebastián Pareja, quien pasó a convertirse en el principal responsable del armado provincial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ese proceso no estuvo exento de tensiones. El cierre de listas para las elecciones de 2025 profundizó las diferencias entre el sector que conducía Pareja y el espacio alineado con Santiago Caputo, representado en la provincia por Las Fuerzas del Cielo y dirigentes como el diputado bonaerense Agustín Romo.

Lo que inicialmente aparecía como una discusión sobre candidaturas terminó exponiendo dos formas distintas de construir La Libertad Avanza. Mientras Pareja avanzó con una estrategia orientada a ampliar la estructura territorial mediante acuerdos con dirigentes provenientes del PRO y otros espacios, el sector de Caputo defendía una construcción con mayor protagonismo de la militancia libertaria y de quienes habían acompañado al Presidente desde los primeros años del proyecto político.

Una fecha que también cuenta quién ganó la interna

Con el paso de los meses, el equilibrio interno terminó inclinándose hacia el armado político de Karina Milei. Pareja mantuvo el control del partido en la provincia, profundizó la incorporación de dirigentes provenientes del PRO y quedó al frente de la estrategia electoral en el distrito más importante del país.

El Congreso de Milei: menos experiencia política y un cambio en la forma de llegar al poder

Del otro lado, Las Fuerzas del Cielo perdió protagonismo dentro del armado bonaerense. La escasa presencia de dirigentes identificados con ese espacio en las listas fue interpretada como una señal de que la influencia política de Santiago Caputo encontraba límites cuando la discusión pasaba de la comunicación y la estrategia presidencial a la construcción territorial.

Bloque de senadores de La Libertad Avanza

En ese contexto, el "Día de la Unidad" adquiere un significado que trasciende la celebración de un acuerdo electoral. También reivindica el camino que finalmente adoptó La Libertad Avanza para consolidarse como partido político. La fecha elegida recuerda el momento en que el oficialismo dejó de depender exclusivamente del liderazgo presidencial de Javier Milei y comenzó a desarrollar una estructura propia en la provincia de Buenos Aires.

Jorge Macri anticipa un eventual acuerdo electoral con La Libertad Avanza

La decisión tampoco resulta casual desde el punto de vista simbólico. Todos los partidos políticos construyen fechas que funcionan como hitos de identidad y fortalecen un relato compartido entre sus dirigentes y militantes. El 17 de octubre ocupa ese lugar dentro del peronismo. En el caso libertario, el "Día de la Unidad" busca cumplir una función similar, aunque con una historia mucho más reciente y ligada a la consolidación de su organización partidaria.

Reunión nacional de La Libertad Avanza

El acto previsto para este jueves también deja otro mensaje hacia el interior del oficialismo. La convocatoria no recuerda únicamente una negociación electoral exitosa. También pone en valor el modelo de construcción política que terminó imponiéndose en La Libertad Avanza, basado en el desarrollo de una estructura territorial conducida por Karina Milei y Sebastián Pareja, incluso a costa de desplazar a otros sectores que aspiraban a tener un papel más relevante dentro del partido.

Con apenas dos años de vida como fuerza de gobierno, La Libertad Avanza comenzó a incorporar gestos propios de los partidos tradicionales. La creación de una fecha conmemorativa forma parte de ese proceso. Detrás de la celebración no solo hay un recuerdo electoral. También aparece la intención de fijar un momento fundacional para una organización que todavía está escribiendo su historia y que, mientras construye una identidad partidaria, también redefine el reparto de poder entre quienes la integran.

RG/ML