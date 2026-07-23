El Congreso de Milei: menos experiencia política y un cambio en la forma de llegar al poder

Más de la mitad de los legisladores de La Libertad Avanza que integran el Congreso nunca había ocupado un cargo público. En los bloques peronistas ocurre lo contrario, más del 60% ya había desempeñado funciones legislativas antes de asumir su banca actual. La diferencia no solo distingue al oficialismo de la principal fuerza opositora. También refleja una transformación más profunda en el modo en que se construye la representación política en Argentina.

El dato surge de la edición 2026-2027 del Directorio Legislativo de Argentina, elaborada por la fundación Directorio Legislativo, que analiza el perfil de los 329 diputados y senadores nacionales elegidos tras las elecciones de 2025. Más allá de la distribución de bancas, el relevamiento permite observar un cambio en las trayectorias de quienes llegan al Congreso y, con ello, en la lógica de funcionamiento del sistema político.

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Durante décadas, el recorrido hacia una banca nacional estuvo asociado a una carrera partidaria relativamente previsible. Muchos dirigentes pasaban por concejos deliberantes, legislaturas provinciales o cargos ejecutivos antes de desembarcar en el Congreso. Los datos muestran que ese patrón comenzó a modificarse. Una parte importante de los representantes oficialistas llegó desde actividades profesionales, empresariales, académicas o militantes sin haber transitado previamente por la estructura del Estado.

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Ese cambio responde, además, a una de las principales promesas políticas con las que Javier Milei construyó su liderazgo. El rechazo a la dirigencia tradicional no solo alteró el mapa electoral sino que también modificó el perfil de quienes hoy ocupan las bancas oficialistas. La renovación dejó de expresarse únicamente en las ideas o en los partidos y empezó a reflejarse en las trayectorias personales de los legisladores.

La diferencia se profundiza cuando se analiza exclusivamente la experiencia legislativa. Mientras más del 60% de los integrantes de los bloques peronistas ya había sido diputado, senador, legislador provincial o concejal, en La Libertad Avanza esa proporción no alcanza a un tercio de sus representantes.

El dato no implica, por sí mismo, una ventaja o una desventaja. La experiencia política puede facilitar el conocimiento de los procedimientos parlamentarios, la construcción de acuerdos y el manejo de las reglas informales del Congreso. Al mismo tiempo, la incorporación de dirigentes sin antecedentes en cargos públicos fue precisamente uno de los atributos que una parte del electorado buscó al respaldar al oficialismo. Más que dos niveles de preparación, el informe refleja dos formas distintas de entender la representación política.

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El contraste también ayuda a explicar una paradoja del Congreso actual. Aunque la renovación alcanzó niveles poco frecuentes, las instituciones continúan funcionando con reglas que exigen conocimiento técnico, negociación y experiencia. En ese contexto, el peso de los equipos parlamentarios, los asesores y las conducciones de bloque puede adquirir mayor relevancia para acompañar a legisladores que transitan por primera vez la actividad parlamentaria.

Una renovación que también es generacional

El recambio no se limita a la experiencia política. La Libertad Avanza también presenta las bancadas más jóvenes de ambas cámaras, con un promedio de 48 años en Diputados y 50 años en el Senado, frente a los 54 y 56 años, respectivamente, de los bloques peronistas. Entre el resto de las fuerzas, la UCR reúne en Diputados el promedio de edad más elevado, mientras que el PRO registra en el Senado el más bajo.

La edad, sin embargo, parece ser menos relevante que las trayectorias políticas. Dos legisladores de la misma generación pueden llegar al Congreso después de recorridos completamente distintos, uno tras décadas de militancia partidaria y otro luego de desarrollar su carrera fuera del Estado. En ese sentido, el cambio que muestran los datos no es solamente generacional, sino también institucional.

El informe también registra que las mujeres representan el 41% de la Cámara de Diputados y el 46% del Senado, aunque con diferencias importantes entre bloques. Mientras Unión por la Patria y La Libertad Avanza exhiben niveles similares de representación femenina en ambas cámaras, otros espacios muestran brechas más marcadas, lo que evidencia que la composición de género sigue dependiendo en gran medida de las estrategias internas de cada fuerza política.

Durante la presentación del relevamiento, la directora ejecutiva de Directorio Legislativo, Noel Alonso Murray, definió la publicación como "una foto en un momento determinado del Congreso" y destacó la dificultad que todavía existe para acceder a información pública completa sobre los legisladores. La directora ejecutiva global de la organización, María Baron, señaló además que persisten desafíos en materia de transparencia, especialmente en las legislaturas provinciales.

La fotografía que ofrece el Directorio Legislativo va más allá de los nombres propios. Muestra un Congreso donde conviven dos modelos de construcción política, uno apoyado en dirigentes con larga experiencia institucional y otro integrado por representantes que llegaron desde fuera de las carreras tradicionales del Estado. Más que una característica circunstancial del oficialismo, esa convivencia podría convertirse en una de las marcas del sistema político argentino en los próximos años.

RG/fl