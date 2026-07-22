Qué busca implementar el Gobierno con el nuevo paquete de desregulaciones impulsado en el Congreso

La economista, Natalia Motyl, analizó para Canal E que el Gobierno prepara un nuevo paquete de desregulaciones impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

Natalia Motyl aclaró que por el momento "son rumores de entretelones", aunque aseguró que el proyecto incluiría "un paquete de emergencia administrativa y competencia por seis meses".

Qué busca el Gobierno con este paquete de desregulación

Según explicó, "la idea es tratar de agilizar los trámites, unificar lo que es el registro y corregir lo que son las regulaciones", aunque advirtió que, "alguna desregulación rápida" podría "terminar generando quizás más problemas o efectos negativos en el mercado que lo que se intentaba inicialmente resolver".

Uno de los puntos más relevantes apunta al sector inmobiliario. Motyl sostuvo que el objetivo oficial es "tratar de incentivar la venta y los alquileres de este sector que viene bastante golpeado en los últimos años".

Cambios en el mercado inmobiliario

Entre las modificaciones, explicó que, "los corredores inmobiliarios ya no tengan que tener matrícula ni título universitario, solamente con el título secundario ya está habilitado para ser un corredor". Además, destacó que, "se incentiva lo que son plataformas digitales", buscando aumentar la competencia y reducir las comisiones.

Sin embargo, la entrevistada también marcó los riesgos: "Puede ser que haya menos controles legales, tasaciones, contratos, puede haber más estafas, malas prácticas".

Sobre la posibilidad de ampliar la venta de medicamentos fuera de las farmacias, explicó que la intención es "incentivar o aumentar los puntos de venta, va a ser más accesible", aunque reconoció que el principal riesgo es "más automedicación, problemas quizás de salud a nivel general".