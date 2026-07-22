Sector agropecuario: "Tener un petróleo cerca de los 100 dólares el barril es realmente una preocupación"

La escalada del precio internacional del petróleo vuelve a encender una señal de alerta para el sector agropecuario. En este contexto, este medio se comunicó con el analista del mercado de granos, Germán Iturriza, quien analizó el impacto que puede tener un barril cercano a los 100 dólares sobre los costos de producción, la inflación global y la competitividad del campo argentino.

Germán Iturriza señaló que, "tener un petróleo casi cerca de los 100 dólares el barril es realmente una preocupación", ya que "implicaría una suba de costos productivos a nivel global y eso te impacta en el índice inflacionario a nivel global".

El aumento del petróleo impactaría de forma negativa sobre los commodities

Según explicó, este contexto podría llevar a que "tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal podrían, de alguna manera en los próximos meses, comenzar un proceso de suba de tasas", una situación que "no es bueno para los commodities, no es bueno para la bolsa a nivel general".

Iturriza remarcó que el aumento del crudo también repercute directamente en la producción local. "En algún momento si esto continúa, se van a empezar a observar en el famoso micro pricing, va a empezar a generar una suba de costos en el mercado local", sostuvo.

Los productores en una situación complicada ante el aumento de los costos en dólares

Además, recordó que los productores ya enfrentan un escenario complejo: "El productor viene enfrentándose ya a una suba de los costos en dólares muy agresiva". Sobre la misma línea, precisó que, "aproximadamente tenés una inflación en dólares del 18%" desde las elecciones del año pasado.

La preocupación crece porque "los márgenes ya están muy golpeados en términos de márgenes en dólares" y, como advirtió el entrevistado, "se nos viene la campaña en dos meses, en un mes y medio ya estamos sembrando maíz".

En materia de precios, destacó el buen momento de la oleaginosa. "Estamos teniendo volúmenes y precios en zonas de máximos", afirmó, al tiempo que precisó que la soja cotizaba en "453 dólares la soja a Chicago en este momento", niveles que no se observaban desde 2023.