Escenario favorable para el agro: "Hay una ola de inversiones que están llegando al sector”

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, pasó por Canal E y se refirió a que la agenda legislativa del Gobierno mantiene en expectativa al sector agroindustrial.

Según explicó Javier Preciado Patiño, Argentina atraviesa un escenario favorable para el desembarco de nuevos proyectos. "Hay una ola de inversiones que están llegando al sector agropecuario, agroindustrial", afirmó, y enumeró iniciativas vinculadas a plantas de molienda de soja, girasol, producción de urea y obras sobre la hidrovía.

La llegada de inversiones debe ser complementada con otras medidas

Luego, manifestó que ese proceso debe estar acompañado por reformas estructurales. "Estamos en un momento donde están llegando una cantidad de inversiones y de mejoras en la competitividad en la Argentina que tienen que ser complementadas con otras", sostuvo.

Preciado Patiño consideró que la actualización de la ley de semillas es uno de los puntos más importantes para el desarrollo del agro argentino. En ese sentido, señaló: "Va a crear el marco normativo para que los desarrolladores de genética vengan acá con sus eventos, con sus germoplasmas".

Brasil: un mejor lugar para innovar

El problema actual, indicó, es la falta de garantías para quienes desarrollan nuevas variedades. "Quien inventa algo, desarrolla algo nuevo, al final no puede ganar dinero con eso. Entonces, prefiere a Brasil que es más seguro que venir a la Argentina", afirmó.

El entrevistado también describió el nivel de informalidad existente en soja: "Solamente se vende, digamos, formalmente y se recupera plata con el 20%, en el caso de la soja, de lo que se siembra", por lo que "hay una situación abusiva" respecto del uso propio de semillas.

Asimismo, mencionó que el Gobierno deberá asumir el costo político de avanzar con la reforma porque "es de beneficio para el país", ya que mayor inversión genética implica más productividad y mayores inversiones industriales.