Jorge Macri anticipa un eventual acuerdo electoral con La Libertad Avanza

Con la vista puesta en las elecciones de 2027, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. Justificó esa eventual alianza en la necesidad de conformar un frente que impida el regreso del kirchnerismo y del populismo, a los que definió como la principal amenaza para el país. Si bien admitió que existen diferencias entre ambos espacios, sostuvo que comparten gran parte de su agenda. También destacó la buena relación que mantiene con el gobierno de Javier Milei y afirmó que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete contribuyó a fortalecer el vínculo entre ambas administraciones.

Al hacer un repaso de su gestión, Macri destacó las medidas implementadas en materia de seguridad. Explicó que los operativos de saturación policial en barrios populares y distintos sectores de la Ciudad se diseñan en función del mapa del delito y tienen como objetivo reforzar la presencia del Estado y prevenir hechos delictivos. En ese marco, defendió la decisión de impedir nuevas construcciones sin autorización en las villas, al considerar que el cumplimiento de las normas urbanísticas es fundamental para evitar el colapso de los servicios públicos, el hacinamiento y el deterioro de la calidad de vida de los vecinos.

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En relación con el sistema de salud pública, el jefe de Gobierno respondió a las críticas de la oposición y aclaró que la atención de urgencias y emergencias está garantizada para cualquier persona, sin importar su lugar de residencia, en cumplimiento de la legislación vigente y de la obligación ética de los profesionales de la salud. Sin embargo, precisó que los turnos programados priorizan a los vecinos de la Ciudad.

Como parte de esa reorganización, resaltó la creación de los Centros de Diagnóstico Porteño, que atienden exclusivamente a residentes porteños; la extensión de la atención hospitalaria al turno tarde; y el fuerte incremento del recupero de costos mediante el cobro a obras sociales y empresas de medicina prepaga por las prestaciones brindadas a sus afiliados. Según explicó, esos recursos se reinvierten en la incorporación de equipamiento y tecnología médica de alta complejidad.

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