4 de cada 10 rechaza tanto a Javier Milei como a los kirchneristas

Un relevamiento de opinión pública reveló que una porción significativa de la sociedad argentina no se siente representada ni por el presidente Javier Milei ni por el espacio kirchnerista. Según los resultados de la encuesta, cuatro de cada diez argentinos manifiestan rechazo hacia ambos sectores políticos, lo que refleja el crecimiento de un electorado que se ubica por fuera de la tradicional polarización.

El estudio muestra que, además de quienes respaldan al oficialismo o a la principal fuerza opositora, existe un segmento cada vez más amplio de ciudadanos que expresa descontento con las dos principales referencias políticas del país. Para los analistas, este grupo podría tener un papel determinante en futuras elecciones, ya que su voto resulta más volátil y difícil de captar.

De acuerdo con la encuesta, el 40% de los consultados afirma no sentirse representado ni por La Libertad Avanza ni por el kirchnerismo. Se trata de un sector integrado por votantes con perfiles diversos, aunque comparten una visión crítica sobre la dirigencia política y un fuerte desencanto con las alternativas tradicionales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los especialistas sostienen que este fenómeno responde a varios factores, entre ellos la persistencia de los problemas económicos, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el desgaste de las principales fuerzas políticas tras años de confrontación.

La existencia de un porcentaje tan elevado de ciudadanos que rechaza a ambos espacios representa un desafío tanto para el oficialismo como para la oposición.

Para el Gobierno, significa la necesidad de ampliar su base de apoyo más allá de quienes respaldaron a Milei en las últimas elecciones. En tanto, para el kirchnerismo y el resto de la oposición, el desafío pasa por reconstruir la confianza de un electorado que hoy no encuentra una opción que lo represente.

Los analistas coinciden en que este segmento independiente podría inclinar la balanza en los próximos comicios, especialmente si aparecen nuevos liderazgos o propuestas capaces de captar el voto de quienes buscan una alternativa a la actual polarización.

El trabajo también refleja un contexto de creciente desconfianza hacia la política en general. Más allá de las diferencias ideológicas, una parte importante de la población considera que los principales dirigentes no han logrado dar respuestas efectivas a los problemas económicos y sociales.

En ese contexto, el comportamiento de ese 40% de argentinos que rechaza tanto al oficialismo como al kirchnerismo será uno de los factores más observados de cara al próximo calendario electoral, ya que podría convertirse en el electorado decisivo para definir el rumbo político del país.