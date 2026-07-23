Por qué aumentan los casos de fiebre amarilla en Latinoamérica

La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta sanitario por el avance de la fiebre amarilla en América Latina.

Según el alerta reportada por la entidad, Brasil encabeza el listado con 111 casos confirmados y 44 muertes. Colombia reportó 74 infecciones y 31 fallecimientos, mientras que Perú, Ecuador y Bolivia sumaron decenas de contagios.

Los reportes indican que se detectaron infecciones en zonas montañosas, subtropicales, y cercanas a ciudades importantes.

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La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente en áreas tropicales de Sudamérica y África.

Los síntomas más habituales son fiebre alta, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, náuseas y vómitos.

La coloración amarilla hace referencia a la coloración cutánea presente en la fase avanzada.

Por otro lado, el Ministerio de Salud de Argentina determinó que la vacuna contra la fiebre amarilla se administrará en forma gratuita en las zonas endémicas del país. Esto incluye residentes y trabajadores de Misiones, Corrientes, Formosa y departamento de Salta, Jujuy y Chaco.

Además se recomienda la vacunación en aquellas personas que viven en otras ciudades y planean viajar a zonas de circulación viral, tanto dentro como fuera del país.

Hay que tener en cuenta que la vacuna está contraindicada en menores de 6 meses, embarazadas, personas con inmunosupresión y mayores de 60 años con patologías específicas. Por eso siempre es conveniente la consulta médica.