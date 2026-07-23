Descubren un esqueleto humano de 3000 años

Un equipo de arqueólogos realizó un hallazgo de gran relevancia en El Salvador al descubrir un esqueleto humano de aproximadamente 3.000 años de antigüedad. Los restos fueron encontrados durante una excavación en un sitio arqueológico del occidente del país y podrían aportar información clave sobre las primeras comunidades que habitaron la región mesoamericana.

Los especialistas indicaron que el esqueleto se encontraba en un buen estado de conservación, lo que permitirá llevar adelante estudios sobre la edad, el sexo, la alimentación, las enfermedades y las prácticas funerarias de la persona.

De acuerdo con los investigadores, los restos corresponden al período Preclásico, una etapa que abarca el surgimiento de las primeras sociedades agrícolas y el desarrollo de importantes asentamientos en Mesoamérica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El hallazgo fue realizado junto a otros materiales arqueológicos, entre ellos fragmentos de cerámica y objetos que habrían formado parte del ajuar funerario, elementos que ayudarán a reconstruir el contexto cultural de la época.

Los arqueólogos realizarán análisis antropológicos, genéticos e isotópicos para conocer más detalles sobre la identidad del individuo y las condiciones de vida de las poblaciones que habitaron el territorio salvadoreño hace tres milenios.

Además, los estudios permitirán establecer si existían vínculos con otras culturas de la región y cómo eran las costumbres relacionadas con los entierros y la organización social.

Los especialistas destacaron que este tipo de descubrimientos contribuye a ampliar el conocimiento sobre los antiguos habitantes de Centroamérica, una región con un rico patrimonio arqueológico que aún conserva numerosos sitios por explorar.

El esqueleto será sometido a tareas de conservación antes de ser incorporado a futuras investigaciones y, eventualmente, formar parte de exposiciones destinadas a difundir el patrimonio histórico y cultural de El Salvador.