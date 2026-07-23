Cómo es el método kakaibo para el ahorro.

Muchas personas comienzan el mes con la intención de guardar sus ingresos, pero los gastos cotidianos y la falta de planificación suelen terminar afectando ese objetivo.

Frente a este desafío existe una herramienta que nació hace más de un siglo en Japón y que todavía es utilizada para quienes buscan mejorar su relación con el dinero. Se trata del método Kakaibo, un sistema de administración financiera basado en la escritura manual de los movimientos económicos.

La palabra kakaibo puede traducirse como libro de cuentas del hogar. El sistema fue desarrollado en 1904 por Hany Motoko con la intención de ayudar a las familias a organizar mejor sus finanzas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La filosofía detrás de esta práctica es que anotar los movimientos económicos obliga a tomar mayor consideración experiencia sobre el uso del dinero.

Escribir cada gasto genera un vínculo más directo con las finanzas personales y facilita detectar aquellos desembolsos que podrían evitarse o reducirse.

Pequeños gastos diarios como compras impulsivas o pedidos frecuentes de comida por delivery suelen parecer insignificantes. Sin embargo, cuando se suma a lo largo del mes pueden representar una cifra considerable.

El sistema recomienda comenzar cada mes registrando cuatro datos básicos: el dinero que ingresará durante el periodo, los gastos fijos previstos, el monto que se desea ahorrar, y el presupuesto disponible para gastos variables.

Al finalizar el mes se separan los gastos reales, con los objetivos planteados, y si fue posible ahorrar lo previsto y qué aspectos pueden mejorarse.

