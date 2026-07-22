Los salarios formales perdieron capacidad de compra desde noviembre de 2023

Aunque en los últimos meses los salarios registrados mostraron una recuperación nominal, un informe privado advirtió que los trabajadores del sector formal todavía no lograron recomponer por completo el poder adquisitivo perdido desde el cambio de Gobierno, en noviembre de 2023.

De acuerdo con el análisis, los ingresos de los empleados registrados continúan por debajo de la evolución de los precios acumulada desde ese momento, lo que se traduce en una pérdida de capacidad de compra que sigue impactando en el consumo y en la economía de los hogares.

¿Cuánto perdieron los salarios?

Según el informe, los salarios del sector formal acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 5% desde noviembre de 2023. Esto significa que, pese a las subas otorgadas en las paritarias, los aumentos no alcanzaron para compensar totalmente la inflación acumulada durante ese período.

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La mayor caída se registró durante los primeros meses posteriores a la devaluación de diciembre de 2023, cuando la aceleración de los precios redujo significativamente el salario real. Si bien posteriormente hubo una recuperación parcial, el nivel previo todavía no fue alcanzado.

En los últimos meses, con una desaceleración de la inflación, los salarios comenzaron a recuperar terreno. Sin embargo, la mejora no fue homogénea y varía según la actividad y el convenio colectivo.

La menor capacidad de compra de los trabajadores registrados continúa reflejándose en el consumo masivo. Comercios y consultoras privadas coinciden en que las ventas todavía muestran dificultades para recuperar los niveles previos, especialmente en rubros vinculados a bienes no esenciales.

Los analistas sostienen que una recuperación sostenida del consumo dependerá de que los salarios crezcan de manera consistente por encima de la inflación durante varios meses consecutivos.

De mantenerse la desaceleración inflacionaria y las negociaciones paritarias continúan ajustando los salarios por encima del aumento de los precios, los especialistas consideran que el poder adquisitivo podría seguir recuperándose. No obstante, advierten que el proceso será gradual y que aún persisten diferencias entre sectores, con algunos convenios que ya recompusieron el salario real y otros que todavía permanecen rezagados.