Quién es el youtuber que ingirió una sustancia tóxica en vivo y murió

Un youtuber surcoreano de alrededor de 50 años murió luego de ingerir una sustancia tóxica durante una transmisión en vivo, en un caso que generó conmoción en Corea del Sur y reavivó el debate sobre los riesgos de las emisiones en directo en las plataformas digitales. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y, por el momento, mantienen bajo reserva la identidad del creador de contenido.

De acuerdo con medios locales, el hombre fue identificado únicamente como “A”, tal como establecen las normas de privacidad vigentes en Corea del Sur para este tipo de investigaciones. Tenía unos 50 años, residía con su familia en el condado de Sinan y administraba un canal de YouTube de alcance reducido, donde realizaba transmisiones en vivo centradas en conversaciones con sus seguidores.

El hecho ocurrió el pasado 18 de julio, cuando el youtuber transmitía en directo desde el interior de un vehículo. En medio de una discusión con uno de sus suscriptores, anunció que ingeriría una sustancia tóxica y cumplió con su advertencia.

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Uno de los espectadores que seguía la emisión llamó de inmediato al servicio de emergencias 119 de Corea del Sur para alertar sobre la situación. Los equipos de rescate llegaron al lugar y encontraron al hombre en paro cardíaco. Fue trasladado a un hospital de la ciudad de Mokpo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

La Policía secuestró la grabación de la transmisión y lleva adelante una investigación para reconstruir los hechos. Hasta el momento, las autoridades no revelaron qué sustancia fue ingerida ni difundieron la identidad del youtuber, mientras continúan las pericias y la toma de declaraciones.

El caso volvió a poner el foco sobre los desafíos que enfrentan las plataformas de streaming para detectar situaciones de riesgo durante las transmisiones en vivo y permitir una intervención rápida ante emergencias.