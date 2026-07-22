Muerte y misterio: encuentran a un turista sin vida en la calle.

Un turista de nacionalidad paraguaya fue encontrado sin vida en la vía pública en la provincia de Salta, en un hecho que es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias de la muerte.

El episodio ocurrió cuando vecinos advirtieron la presencia de un hombre tendido en la calle y dieron aviso a los servicios de emergencia. Al llegar al lugar, el personal médico constató que la víctima ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar, el fallecido era un ciudadano paraguayo que se encontraba de visita en la provincia. Tras su identificación, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes y notificaron a sus familiares y al consulado de Paraguay.

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Qué se sabe hasta el momento

Los investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer qué ocurrió antes de su muerte. Para ello, analizan registros de cámaras de seguridad de la zona, toman declaraciones a posibles testigos y reúnen otros elementos de prueba.

Además, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense, donde se le practicará la autopsia, un estudio considerado clave para determinar la causa y la mecánica del fallecimiento.

Por el momento, las autoridades no descartaron ninguna hipótesis. Entre las líneas de investigación se evalúan tanto la posibilidad de una muerte por causas naturales como la eventual participación de terceros, aunque hasta el momento no trascendieron indicios concluyentes que permitan inclinarse por alguna de ellas.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que coordina las medidas investigativas y aguarda los resultados de las pericias forenses y de los informes policiales para definir los próximos pasos de la investigación.

Mientras tanto, las autoridades solicitaron prudencia y remarcaron que será el avance de las pericias el que permitirá esclarecer qué sucedió con el turista paraguayo hallado sin vida en Salta.