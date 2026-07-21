Incidentes en el Obelisco tras la derrota de la Selección: detenidos y heridos

La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 derivó en una jornada de tensión en el Obelisco porteño, donde miles de hinchas se habían congregado para acompañar al equipo de Lionel Scaloni. Lo que comenzó como una muestra de apoyo terminó con enfrentamientos entre un grupo de violentos y la Policía de la Ciudad.

Según la información difundida por las autoridades y distintos medios, el operativo concluyó con 15 personas detenidas. Además, siete efectivos policiales resultaron heridos, dos de ellos con lesiones de consideración, luego de recibir piedrazos, botellazos y otros objetos contundentes durante los incidentes.

Los disturbios comenzaron cuando un reducido grupo de personas atacó a los efectivos desplegados en la zona del Obelisco y la avenida 9 de Julio. La Policía respondió con un operativo para dispersar a los agresores, utilizando camiones hidrantes y material antidisturbios con el objetivo de restablecer el orden.

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Como consecuencia de los enfrentamientos, varias cuadras del microcentro permanecieron cortadas al tránsito durante varias horas. Una vez controlada la situación, personal de limpieza trabajó para retirar botellas, piedras y otros elementos que habían quedado sobre la calzada.

Las autoridades remarcaron que los incidentes fueron protagonizados por un grupo minoritario y destacaron que la mayoría de los simpatizantes permaneció en el lugar de manera pacífica para expresar su reconocimiento al subcampeonato conseguido por la Selección argentina.

La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los detenidos y analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, con el fin de identificar a otros posibles involucrados en los hechos de violencia.