En Uruguay se activó el alerta Amber para encontrar nenes desaparecidos.

Uruguay puso en marcha en los últimos días el sistema Alerta Amber, un mecanismo de difusión masiva destinado a acelerar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando existan indicios de que su integridad física está en riesgo. La herramienta comenzó a utilizarse en el marco de la búsqueda de dos niñas desaparecidas y busca involucrar rápidamente a toda la sociedad para facilitar su localización.

El sistema fue creado por la Ley Nº 20.381, promulgada en 2024 y reglamentada en 2025, y establece un protocolo coordinado entre la Policía, la Justicia, los medios de comunicación y plataformas digitales para difundir de forma inmediata la imagen y los datos de los menores buscados.

¿Cómo funciona la Alerta Amber?

Cuando las autoridades consideran que un menor desaparecido podría ser víctima de un delito o encontrarse en una situación de grave peligro, la Policía puede solicitar la activación de la Alerta Amber.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una vez autorizada por la Justicia, la información se difunde de manera simultánea a través de:

* Redes sociales oficiales.

* Medios de comunicación.

* La aplicación del servicio de emergencias 911.

* Cartelería electrónica en rutas, peajes, aeropuertos, puertos y pasos de frontera.

* Organismos públicos y gobiernos departamentales.

* Canales de cooperación internacional, como las notificaciones de Interpol.

Para que la alerta sea emitida deben cumplirse una serie de requisitos:

* Que la persona desaparecida sea menor de 18 años.

* Que existan elementos para presumir que su desaparición está vinculada a un hecho delictivo o violento.

* Que haya suficiente información para favorecer su identificación.

* Que la familia autorice la difusión pública de los datos.

* Que un informe policial de evaluación de riesgo respalde la activación.

¿En qué se diferencia del Alerta Sofía?

Aunque ambos sistemas buscan encontrar rápidamente a niños y adolescentes desaparecidos, existen algunas diferencias.

El Alerta Sofía, implementado en Argentina desde 2019, fue creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y lleva ese nombre en homenaje a Sofía Herrera, la niña desaparecida en Tierra del Fuego en 2008. Se activa únicamente en casos de alto riesgo para menores de 18 años y coordina la difusión nacional mediante fuerzas de seguridad, medios de comunicación, redes sociales y otros organismos.

La Alerta Amber, en cambio, es un sistema de origen estadounidense que actualmente utilizan numerosos países. Uruguay adoptó este modelo adaptándolo a su legislación, incorporando además una amplia red de difusión que incluye infraestructura fronteriza y mecanismos de cooperación internacional.