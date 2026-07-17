Preocupación por el cierre de una fábrica de maní

La decisión de Manisur de dar por finalizada de manera anticipada su campaña productiva encendió las alarmas en el sector manisero cordobés. La empresa atribuyó la medida al escaso ingreso de materia prima, una situación que, según explicó, responde a factores ajenos a su operación y que impide sostener el ritmo normal de producción.

La noticia generó una fuerte preocupación entre los trabajadores y las comunidades vinculadas a la actividad, ya que la interrupción de la campaña pone en riesgo fuentes laborales y podría tener un impacto económico en una de las regiones más importantes para la producción y exportación de maní del país. La propia firma lamentó las consecuencias que la medida pueda ocasionar sobre su personal y sus familias.

Manisur, con plantas en las localidades cordobesas de Santa Eufemia y La Carlota, se dedica desde 1992 a la industrialización y exportación de maní de alta calidad hacia mercados de todo el mundo. La compañía también desarrolla actividades de almacenamiento, acondicionamiento y comercialización de cereales y oleaginosas, además de transporte de cargas y producción agrícola propia.

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La empresa informó que la falta de materia prima imposibilitó mantener el proceso productivo en condiciones normales. Si bien no brindó precisiones sobre la cantidad de trabajadores afectados ni sobre los pasos a seguir en los próximos meses, el anuncio profundizó la incertidumbre en un sector que atraviesa una campaña marcada por dificultades de abastecimiento.

El caso de Manisur también abrió un debate sobre la situación que atraviesa la cadena del maní en Córdoba, principal provincia productora del país. Referentes del sector advierten que la escasez de materia prima podría afectar a otras industrias si las condiciones no mejoran en el corto plazo.

Mientras tanto, trabajadores, productores y autoridades siguen de cerca la evolución del conflicto, con la expectativa de que puedan encontrarse alternativas que permitan reactivar la actividad y preservar los puestos de trabajo en una industria clave para las economías regionales de Córdoba.