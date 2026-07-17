Generación Z: ¿vivir para trabajar o trabajar para vivir?

La cultura del trabajo fue cambiando con el transcurso de los años, sobre todo con la llegada de la generación Z, donde las prioridades empezaron a ser otras. En este sentido, un estudio reveló que el 52% de los trabajadores encuestados no tienen interés por ser jefe.

Una de las razones principales es el cambio de mentalidad, en el cual buscan encontrar un equilibrio entre entre la vida laboral y la vida personal.

Además, se enfocan en preservar la salud mental junto con la disposición de su tiempo libre lo que es claro es la búsqueda de la flexibilidad laboral por encima del salario. Sin embargo, se observa que pese a no querer hacer en una corporativa se pueden llegar a desarrollar como emprendedores.

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Finalmente la consultora aseguró que la mentalidad del ser humano cambió de vivir para trabajar, a trabajo para vivir, dando a entender la transformación laboral de los jóvenes.

