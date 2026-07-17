La fórmula de Lionel Messi: la disciplina el verdadero motor del éxito

Los especialistas dicen que cuando las personas piensan en el éxito se imaginan momentos de absoluta felicidad con grandes ideas que pueden aparecer de golpe o momentos inesperados que pueden cambiarnos la vida.

Muchos olvidan de que tener disciplina es el verdadero motor del éxito. La disciplina es la capacidad de sostener acciones con nuestra visión, más allá del estado de ánimo. Y esto es clave para emprender porque no alcanza con hacer algo muy bien una sola vez.

Existe la creencia que la disciplina es rígida, aburrida o limitante, pero los especialistas aseguran que es todo lo contrario, que la disciplina libera.

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En esa línea, cuando una persona establece prioridades y cumple sus objetivos día a día gana libertad.

Por otro lado, la falta de constancia no solo genera desorden, sino que también ralentiza procesos que podrían ser ágiles.

La disciplina no es un talento, es un hábito y como todo hábito se construye con repetición, paciencia y constancia.