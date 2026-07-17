¿Futuro incierto?: se profundiza la crisis en Flybondi.

La crisis operativa de Flybondi continúa generando incertidumbre entre miles de pasajeros, aunque en las últimas horas la compañía comenzó a reanudar de manera gradual sus operaciones tras permanecer casi dos semanas con su actividad prácticamente paralizada. La normalización, sin embargo, será paulatina y todavía está lejos de recuperar el funcionamiento habitual.

La aerolínea low cost informó que volvió a operar con dos aviones y que el regreso de los vuelos se realizará de forma escalonada. Al mismo tiempo, la nueva conducción de la empresa aseguró haber detectado presuntas irregularidades durante la gestión anterior, por lo que inició una investigación interna para determinar responsabilidades.

La situación de Flybondi se agravó durante 2026. Según distintos relevamientos del sector, la empresa canceló más del 20% de sus vuelos en lo que va del año y, desde abril, las suspensiones llegaron a representar más de un tercio de las operaciones programadas, convirtiéndose en la aerolínea con el peor desempeño entre las que operan en el mercado doméstico argentino.

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Las cancelaciones masivas dejaron a miles de pasajeros afectados, con reprogramaciones, demoras y reclamos por devoluciones de pasajes. Además, la fuerte reducción de la flota operativa profundizó la crisis financiera y operativa de la compañía, que atraviesa uno de los momentos más delicados desde su creación.

Pese al reinicio de algunos servicios, la empresa advirtió que la recuperación será progresiva y dependerá de la incorporación de más aeronaves a la operación. Por ese motivo, recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.

Mientras tanto, el futuro de Flybondi continúa rodeado de incertidumbre. El desafío inmediato será recuperar la confianza de los usuarios y estabilizar una operación que en las últimas semanas estuvo marcada por cancelaciones, problemas logísticos y cuestionamientos sobre la gestión de la compañía.