Cómo impactan las redes sociales en menores.

Un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense revela que los niños de 9 a 13 años que pasan más tiempo en las redes sociales tienen peores resultados en las pruebas de lectura, memoria y lenguaje.

Según los especialistas, estas plataformas podrían tener un costo sobre la capacidad cerebral adolescente. Los investigadores analizaron datos de más de 6.500 niños que participaron en la investigación.

Los resultados señalaron que el 58% de los niños no utilizaba redes sociales, mientras que el 37% incrementó su tiempo de uso en una hora diaria al cumplir los 13 años.

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En tanto, el 6% de los participantes alcanzó hasta tres horas adicionales diarias en la misma franja de edad.

Sin embargo, los especialistas detectaron que incluso en niveles de bajo uso de redes sociales, también se dieron resultados cognitivos pobres.

Además, agregan que el cerebro en la adolescencia es sensible especialmente a la exposición digital, por lo que es importante un control cuidadoso en el uso de la misma.

En la Ciudad de Buenos Aires se lleva adelante la implementación de una normativa que reduce el uso de celulares en las aulas. Directivos aseguran que los alumnos prestan más atención en clase con una mejora de 73,5%.

En Estados Unidos también adoptaron medidas para limitar el uso de teléfonos móviles en horario escolar y fomentar a más saludables.