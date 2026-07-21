¿Por qué no dejar los electrodomésticos enchufados?

¿Qué hacer con los electrodomésticos en casa, hay que dejarlos enchufados, siguen gastando energía? La electricidad continúa circulando por los enchufes, aunque las luces estén apagadas y dejemos algunos electrodomésticos sin usar.

Este fenómeno se conoce como "consumo vampiro" y puede representar entre un 5 y 10% del gasto energético.

Los aparatos que más consumen además del televisor se encuentran cargadores de teléfonos microondas y consolas de videojuego.

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El porcentaje del consumo vampiro varía según la antigüedad de los equipos y la característica tecnológica.

Para evitar este gasto extra los expertos recomiendan desenchufar cargadores y dispositivos una vez que la batería esté completa y hacer lo mismo con microondas o lámparas que no se utilicen.

Los expertos agregan que optimizar el uso de la energía puede reducir las emisiones anuales en un país lo que permite también un cambio en el medio ambiente.