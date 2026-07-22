Crece la preocupación por el "Super Niño": cuáles son las consecuencias

Meteorólogos y especialistas en clima siguen de cerca la evolución del denominado “Super Niño”, un fenómeno climático que, cuando alcanza una intensidad excepcional, puede alterar los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas regiones del mundo, con impacto sobre la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua y la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos.

El fenómeno forma parte del ciclo natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial presentan un calentamiento muy superior al promedio durante varios meses. Cuando ese calentamiento alcanza niveles extraordinarios, los especialistas lo califican como un “Super Niño”.

En Argentina, un evento intenso de El Niño suele asociarse con precipitaciones superiores a las normales en el centro y el litoral del país, especialmente durante la primavera y el verano. Esto puede favorecer la recuperación de zonas afectadas por la sequía, pero también incrementar el riesgo de inundaciones, anegamientos y crecidas de ríos.

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En otras regiones, los efectos pueden ser diferentes, por lo que los especialistas insisten en que no existe un impacto uniforme para todo el territorio nacional.

¿Qué es un Super Niño?

Un Super Niño es una versión especialmente intensa del fenómeno de El Niño. Se caracteriza por un aumento anómalo de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico central y oriental, lo que modifica la circulación atmosférica y altera el clima a escala global.

Estos eventos son poco frecuentes, pero cuando ocurren suelen generar efectos significativos en distintos continentes. Los episodios registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 estuvieron entre los más intensos de las últimas décadas.

¿Cuáles pueden ser sus consecuencias?

Los efectos varían según la región, aunque entre las principales consecuencias se encuentran:

* Lluvias más intensas e inundaciones en algunas zonas de Sudamérica.

* Sequías prolongadas en países de Oceanía y el sudeste asiático.

* Aumento de las temperaturas medias a nivel global.

* Mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos.

* Pérdidas en la producción agrícola y ganadera por exceso o falta de precipitaciones.

* Impacto sobre los recursos hídricos y la generación de energía hidroeléctrica.

* Alteraciones en los ecosistemas marinos y en la actividad pesquera.