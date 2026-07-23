El legislador porteño Leandro Santoro cuestionó al Gobierno nacional por impulsar iniciativas para que los extranjeros sin residencia permanente paguen la universidad pública y determinadas prestaciones de salud pública, y sostuvo que el oficialismo "se pone duro con los extranjeros pobres para disimular la entrega a los ricos".

Su crítica llegó luego de que el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Agustín Romo, presentara un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para establecer un régimen de arancelamiento de la atención sanitaria programada y de los estudios universitarios de grado para extranjeros que no acrediten residencia permanente.

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