jueves 23 de julio de 2026
POLITICA
CRUCE POLÍTICO

"Se ponen duros con los extranjeros pobres para disimular la entrega a los ricos", la crítica de Leandro Santoro al Gobierno

El legislador porteño cuestionó el proyecto impulsado por el oficialismo para cobrar la salud pública y la universidad a extranjeros sin residencia permanente y acusó al Gobierno de utilizar ese debate para ocultar otras políticas económicas.

Leandro Santoro
Leandro Santoro | Cedoc/Perfil
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El legislador porteño Leandro Santoro cuestionó al Gobierno nacional por impulsar iniciativas para que los extranjeros sin residencia permanente paguen la universidad pública y determinadas prestaciones de salud pública, y sostuvo que el oficialismo "se pone duro con los extranjeros pobres para disimular la entrega a los ricos".

Su crítica llegó luego de que el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Agustín Romo, presentara un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para establecer un régimen de arancelamiento de la atención sanitaria programada y de los estudios universitarios de grado para extranjeros que no acrediten residencia permanente.

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