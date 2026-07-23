jueves 23 de julio de 2026
EDUCACIóN
Limitación

El Gobierno ratificó que las universidades públicas pueden cobrarles a los extranjeros sin residencia permanente

El Ejecutivo volvió a poner sobre la mesa el DNU 366/2025, que limita la gratuidad universitaria a argentinos y extranjeros con residencia permanente y deja en manos de las universidades la posibilidad de cobrar aranceles al resto.

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China acusa a EE.UU “acción discriminatoria” su plan de revocar las visas a los estudiantes extranjeros | AFP
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En medio de la polémica generada por publicaciones de extranjeros contra la Selección argentina tras la final del Mundial, el Gobierno de Javier Milei salió a ratificar que las universidades públicas están habilitadas para cobrarles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.

La aclaración llegó de la mano del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien recordó que esa posibilidad quedó establecida por el DNU 366/2025 y que los rectores cuentan con autorización legal para aplicar aranceles desde el 28 de mayo del años pasado.

"Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros: los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/05/2025", destacó el subsecretario de Políticas Universitarias a través de X.

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X Alejandro Álvarez 23072026

El decreto modificó el artículo 2° bis de la Ley de Educación Superior y estableció que "la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas alcanza a los ciudadanos argentinos —nativos o por opción— y a los extranjeros con residencia permanente en el país".

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En cambio, habilita a las instituciones de educación superior de gestión estatal a fijar retribuciones para los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente, aunque también prevé la posibilidad de otorgar becas cuando así lo dispongan los estatutos universitarios o existan convenios con otros Estados u organismos nacionales e internacionales.

El posteo del funcionario responde a supuestas consultas que se hicieron después de la viralización de algunos videos donde estudiantes extranjeros que viven en el país festejaban la derrota argentina en la final del Mundial.

Aunque el DNU ya se encuentra vigente, la decisión de implementar aranceles no es automática: cada universidad nacional conserva la facultad de definir si hará uso de esa herramienta y, en caso de hacerlo, establecer el monto y las condiciones de cobro.

RM/fl

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