El presidente Javier Milei viajará este viernes por la noche a San Pablo, Brasil, donde desarrollará una visita oficial de dos días que combinará una agenda institucional con un fuerte componente político. A partir de la agenda confirmada por el Gobierno, mantendrá un encuentro con el gobernador paulista Tarcísio de Freitas, recibirá la Orden de Ipiranga —la máxima distinción que entrega el Estado de San Pablo— y participará de la convención del Partido Liberal (PL) que oficializará la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones brasileñas de octubre de 2026.

Su comitiva presidencial partirá el viernes 24 de julio en un vuelo oficial rumbo a la ciudad brasileña. Allí, la actividad central será el sábado 25, cuando Milei sea recibido en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, por Tarcísio de Freitas, con honores militares en la Plaza Cívica.

A lo largo de la ceremonia, el mandatario recibirá la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, una de las máximas distinciones otorgadas por el Estado paulista. La misma condecoración fue entregada en diciembre de 2024 a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en una visita oficial a San Pablo junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

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Del acto también participará el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes. Luego de la entrega de la distinción, Milei mantendrá una reunión de trabajo con De Freitas, Nunes y el senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, para abordar temas vinculados a la agenda bilateral.

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MV