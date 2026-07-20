Fracasos mundialistas: los gigantes candidatos que cayeron antes de tiempo en la Copa del Mundo

El fútbol de selecciones guarda un capítulo negro dedicado a las delegaciones que desembarcaron en la Copa del Mundo con chapa de candidatas y regresaron a casa de forma prematura. La presión mediática y el favoritismo estadístico suelen transformarse en trampas mortales.

La Selección Argentina de 2002 representa uno de los colapsos más rotundos de la era moderna. Dirigida por Marcelo Bielsa, la Albiceleste dominó las Eliminatorias Sudamericanas con autoridad aplastante, pero quedó eliminada en la primera fase tras caer ante Inglaterra.

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En su libro El partido, el periodista Andrés Burgo reflexiona sobre las dinámicas del éxito y la derrota en el deporte de alto rendimiento, señalando cómo la acumulación de expectativas puede sofocar el funcionamiento táctico de un equipo con figuras consagradas.

Decepciones históricas y campeones defensores eliminados en primera ronda

El fenómeno no es exclusivo de Sudamérica. Francia acudió al torneo de Corea-Japón 2002 tras coronarse en 1998 y conquistar la Eurocopa 2000. Sin embargo, el conjunto galo no convirtió goles en la fase de grupos y selló una despedida insólita para su generación dorada.

Brasil también experimentó un golpe devastador en la cita de Inglaterra 1966. Como bicampeón vigente y favorito absoluto, el elenco liderado por Pelé sufrió la dureza física de sus rivales europeos y quedó fuera antes de los cuartos de final de forma inesperada.

Dirigida por Marcelo Bielsa, la Albiceleste dominó las Eliminatorias Sudamericanas con autoridad aplastante, pero quedó eliminada en la primera fase ​

Otro caso emblemático ocurrió con Italia en Sudáfrica 2010. El cuadro azzurro defendía la corona obtenida cuatro años antes en Alemania, pero finalizó en el último puesto de un grupo accesible junto a Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda, desatando una gran crisis.

La maldición del campeón defensor afectó de igual manera a España en Brasil 2014. La Roja venía de dominar el planeta con su estilo de posesión, pero encajó una dura goleada frente a Holanda en el debut y consumó su salida prematura en el segundo compromiso.

Alemania sumó su nombre a esta lista en Rusia 2018. El combinado germano llegó al certamen tras ganar la Copa Confederaciones, pero cayó sorpresivamente ante México y Corea del Sur, registrando su peor actuación en la historia de las fases finales del torneo.

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Colombia en Estados Unidos 1994 constituye un ejemplo singular de sobreexpectativa. Tras golear a Argentina en Buenos Aires, Pelé la ubicó como candidata al título; sin embargo, las tensiones internas e inestabilidad táctica precipitaron su eliminación temprana.

En el Mundial de 1950, la poderosa selección de Inglaterra debutó confiada en su superioridad histórica sobre el resto de las naciones. La derrota frente al modesto equipo de Estados Unidos en Belo Horizonte marcó uno de los resultados más insólitos de la cita.

La Hungría de 1954 maravilló al planeta con un fútbol revolucionario y una racha invencible. No obstante, en la gran final frente a Alemania Federal no logró plasmar su dominio previo y protagonizó la frustración más célebre de la era dorada magiar.

El cuadro azzurro defendía la corona obtenida cuatro años antes en Alemania, pero finalizó en el último puesto de un grupo accesible

El factor mental resulta determinante cuando la etiqueta de candidato nubla la lectura de los partidos. La preparación física no basta si no existe capacidad de adaptación ante escenarios adversos dentro de un campeonato tan corto y exigente como la Copa.

Las eliminaciones tempranas de equipos estelares demuestran que el pasado inmediato no garantiza resultados en el terreno de juego. Las copas del mundo castigan severamente cualquier exceso de confianza y premian la efectividad en momentos puntuales.

Revisar estos tropezones permite entender que el margen de error en el máximo torneo internacional es inexistente. Un mal planteamiento táctico o noventa minutos desconectados bastan para derribar proyectos futbolísticos estructurados durante cuatro años.