El escándalo de prostitución y drogas que involucró a Slavko Vinčić, el árbitro de la final entre Argentina y España

El foco de la reciente final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España se puso sobre el sloveno Slavko Vincic, el árbitro principal del encuentro. Su designación reavivó un episodio policial que puso en juego su carrera profesional en 2020.

El juez de 46 años arrastra el estima de haber sido detenido por la policía en una causa de prostitución ilegal, tráfico de drogas y armas. El hecho ocurrió durante la madrugada de 29 de mayo de 2020, en plena pandemia del COVID-19, en una zona rural de Bosnia y Herzegovina.

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Aquella noche, las fuerzas de seguridad bosnias ejecutaron el denominado Operativo Kristal, una redada orientada a desarticular una organización selectiva dedicada al narcotráfico.

Los agentes irrumpieron en una cabaña en las afueras de la localidad de Bijeljina, donde secuestraron estupefacientes, armamento no declarado y dinero en efectivo. Entre las personas demoradas se encontraba Vincic, que participaba de la reunión junto a empresarios locales.

El allanamiento tenía como principal objetivo a la influencer serbia Tijana Marksimovic, conocida públicamente como Tijana Ajfon, señalada como la líder de la red de trata encargada de reclutar mujeres para ofrecer servicios sexuales.

El juez de 46 años arrastra el estigma de haber sido detenido por la policía en una causa de prostitución ilegal, tráfico de drogas y armas

En su defensa antes las autoridades, el árbitro argumentó haber sido víctima de una penosa confusión de carácter comercial. Asimismo, afirmó que simplemente aceptó una invitación a almorzar.

La justicia de Bosnia decidió liberarlo sin formular cargos en su contra tras determinar que el referí no tenía vínculos operativos con la banda criminal. Por su parte, la Asociación de Árbitros de Eslovenia respaldó la versión y definió la situación como una lamentable coincidencia de tiempo y espacio.

La contención institucional permitió el ascenso de su carrera y logró dirigir la final de la Champions League 2024 entre el Real Madrid y Borussia Dortmund, además de otros encuentros claves.

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Durante el Mundial 2026, Vincic tuvo a su cargo la conducción de tres partidos previos de alta exigencia, incluidos los cruces de Brasil-Marruecos en fase de grupos, y el tenso duelo entre México-Ecuador en 16avos de final. Sin embargo, la confirmación oficial para impartir justicia en el partido definitorio del torneo reactivó de forma masiva los archivos de su caso judicial.

El partido decisivo disputado en el MetLife de Nueva Jersey, que consagró a España, reabrió las críticas sobre su desempeño en la cancha. La prensa deportiva remarcó que el partido le quedó grande.

La actuación del sloveno quedó cuestionada tras la expulsión de Enzo Fernández en el tramo final del tiempo reglamentario, las constantes amarillas a jugadores argentinos y la posterior anulación de un gol español por falta contra Nicolás Otamendi.