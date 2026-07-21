Repercusiones de los nuevos aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Están provocando descontento entre los exportadores”

El periodista brasileño, Patricio De La Barra, pasó por Canal E y se refirió a que la decisión de Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles del 25% a productos brasileños comenzó a generar preocupación tanto en el sector exportador como en el escenario político de Brasil.

Patricio De La Barra confirmó que la decisión ya fue oficializada y solo resta su entrada en vigencia. “La medida ya fue aplicada por los Estados Unidos la semana pasada y va a entrar en vigor a partir del día miércoles 22”, afirmó.

Repercusiones del arancelamiento sobre la economía de Brasil

Según explicó, el impacto ya comenzó a sentirse en el mercado brasileño. “Ya se están sintiendo los efectos de lo que podría provocar este nuevo tarifazo del 25% que anunció los Estados Unidos sobre los productos brasileños”, sostuvo.

De La Barra remarcó que la medida llega en un momento especialmente delicado para Brasil. “Todo esto debe impactar y muy fuerte en estas elecciones que son denominadas históricas”, señaló en referencia a los comicios presidenciales previstos para octubre.

Aunque el porcentaje del arancel ya fue definido, aclaró que todavía resta determinar el listado definitivo de bienes afectados. “Son aproximadamente 4.000 los productos que Brasil exporta para los Estados Unidos y en estos momentos no tenemos todavía la relación de algunos productos”, explicó.

Cuáles son los productos afectados

El entrevistado también detalló que varios productos estratégicos quedaron inicialmente exceptuados. “La carne, por ejemplo, la soya quedó fuera, también el café, que son productos que son altamente consumibles en el mercado estadounidense”, indicó.

Sin embargo, advirtió que otros sectores industriales sí sufrirán el impacto. “Una serie de productos están siendo afectados y ya están provocando algún tipo de descontento entre los exportadores”, afirmó.