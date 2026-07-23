“Recibir a Milei es parte de la cadena de errores de Bolsonaro, padre e hijo, que favorece a Lula”

Para Adriano Diogo, histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), el acercamiento de Javier Milei a la familia Bolsonaro no fortalecerá a la oposición brasileña, sino que terminará favoreciendo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Los Bolsonaro cometieron todos los errores políticos posibles e inimaginables" que permitieron al pueblo brasileño "tener mayor claridad de sus actitudes", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190); y remató con una ironía sobre la visita del mandatario argentino: "Solo falta la visita de Milei a Brasil para abrazar a Bolsonaro, que sería un abrazo de ahogados".

Adriano Diogo es un geólogo sanitario brasileño y dirigente político del Partido de los Trabajadores de Brasil. Fue elegido concejal de la ciudad de São Paulo en cuatro ocasiones y ejerció como diputado estatal en la Asamblea Legislativa de São Paulo. Debido a su experiencia y compromiso con la amnistía, presidió la Comisión de la Verdad del Estado de São Paulo "Rubens Paiva", encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

—Queríamos tener una actualización de cara a las elecciones, de lo que quedó del Partido de los Trabajadores, de lo que fue necesario abrirse, en el caso de Lula, a posiciones más de centro, inclusive de centro-derecha, y las posibilidades electorales de cara a las elecciones que se van a realizar en octubre.

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—La situación hoy es bastante mejor desde el punto de vista de la competitividad de Lula frente a Bolsonaro, porque los Bolsonaro cometieron todos los errores posibles. Revelaciones sobre un esquema de corrupción de un banco que funcionaba en Brasil, el Banco Máster, y el vínculo directo de la familia Bolsonaro con este banco, demostraron para el pueblo brasileño lo que es la corrupción en la extrema derecha brasileña. Jair Bolsonaro cometió todos los errores políticos posibles e inimaginables durante su prisión domiciliaria. Además del intento de romper la tobillera electrónica, fue encontrado un arsenal de más de diez armas.

Pero el hecho más grave fue el vínculo de la familia Bolsonaro, en particular de su hijo Flávio Bolsonaro, quien fue candidato a la Presidencia de la República y que, al ir a Estados Unidos, en un encuentro en la Casa Blanca con el presidente Trump, recomendó que Brasil fuera penalizado con aranceles, perjudicando sectores productivos de exportación. Los Bolsonaro, hablando en plural —padre, hijo y los otros hermanos—, cometieron todos los actos posibles, favoreciendo mucho que el pueblo brasileño tuviera mayor claridad sobre sus actitudes.

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—Mi pregunta es si la visita de Milei allí, tratando de apoyar a los Bolsonaro, puede tener alguna consecuencia electoral, ser absolutamente inocua o, por el contrario, ser negativa. ¿Cómo la analiza usted para los Bolsonaro que Milei vaya a darle su apoyo a Brasil?

—La visita de Milei a Bolsonaro es una parte más de la cadena de errores que viene cometiendo la familia Bolsonaro, reduciendo sus chances electorales. Sería, como decimos nosotros los brasileños, un abrazo de ahogados. Porque, para que ustedes tengan una idea, como Brasil es un país del fútbol y todo lo que pasó en esta Copa del Mundo allá en Estados Unidos, y todos los problemas que ocurrieron, solo faltaba la visita de Milei. Solo faltaba la visita de Milei aquí, a São Paulo, con la bandera de Israel para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro.

—Adriano, claramente el PT de los años 80 era un PT revolucionario. Un PT de la hoz, el martillo y la estrella roja. Y el actual PT de Lula se parece más a la socialdemocracia, más a un partido cercano al centro. No sé si esa evolución de Lula le cabe a usted también y a todo el PT. Se dice normalmente que, si uno de joven no es revolucionario, no tiene corazón; y si de grande no es conservador, no tiene cerebro. Mi pregunta es si a usted le parece una frase apropiada y si, al mismo tiempo, cree que este recorrido que fue haciendo el PT, de la izquierda al centro, lo satisface, le parece correcto, le parece lo que había que hacer.

—Usted tiene razón. En 1979 fue el nacimiento del PT, cuando la dictadura ya estaba en su etapa final. La dictadura brasileña terminó dos años después que la dictadura argentina: en 1983 Argentina y en 1985 en Brasil. Prácticamente pasaron 50 años. Entonces, el partido que fue fundado hace 50 años, teniendo a Lula al frente, envejeció. Y no tengo ningún miedo de decirte que, prácticamente, en el actual gobierno de Lula, el único de izquierda que hay en el gobierno es Lula. El gobierno es una enorme composición, pero es el modo en que nosotros, los brasileños, conseguimos sobrevivir. Porque Lula, evidentemente, es un personaje histórico, es un gigante, como Mandela, uno de esos grandes líderes porque ha logrado mantener unido a un partido que nació en 1979 como un partido de izquierda, en el momento de la amnistía de la dictadura militar.

RM