Milei no podrá tener su reunión con Jair Bolsonaro en Brasil

Javier Milei viajará a Brasil el próximo sábado 25 de julio, pero no llegará hasta Jair Bolsonaro. El presidente confirmó en una entrevista radial que ese día estará en San Pablo para participar de la convención del Partido Liberal, donde se formalizará la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. Lo que no habrá es el paso por Brasilia que la Casa Rosada tenía en carpeta: el juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema brasileña, rechazó este sábado el pedido de la defensa de Bolsonaro para que el mandatario argentino lo visitara en su prisión domiciliaria esa misma semana.

La negativa llegó envuelta en una sanción mayor. La noche del viernes, Moraes había prohibido cualquier visita a Bolsonaro durante 30 días —solo podrá recibir médicos, abogados y fisioterapeutas—, castigo por la difusión de una carta política a través de Flávio, en violación de la cautelar que le impide comunicarse por redes sociales incluso por terceros. La resolución también le veda recibir visitas “de finalidad político-electoral” hasta después de las elecciones de octubre y difundir manifiestos por cualquier vía. A Flávio se le prohibió, además, pisar la casa de su padre durante 90 días, lapso que cubre la primera vuelta electoral del 4 de octubre.

Los abogados de Bolsonaro habían pedido autorización para que Milei lo visitara el propio 25 de julio, junto a una comitiva con el canciller Pablo Quirno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un intérprete.

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Moraes resolvió que ese pedido “quedó sin objeto”, ya que la prohibición general de visitas regía desde un día antes de que la defensa la formalizara. El abogado João Henrique de Freitas cuestionó en X la secuencia de los hechos y habló de “coincidencias convenientes”; Flávio calificó la medida de “abuso” y acusó a Moraes de actuar por motivación política.

Bolsonaro, de 71 años, cumple desde marzo el arresto domiciliario por razones de salud, dentro de la condena a 27 años de prisión que le impuso la Justicia brasileña por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Lula da Silva. El vínculo entre Milei y Bolsonaro, sellado en el CPAC de 2024 en Balneário Camboriú, contrasta con la relación áspera que el argentino mantiene con Lula, quien en 2025 visitó a Cristina Kirchner en su propia prisión domiciliaria. Un revés judicial que complicará un acto de campaña previsto por la ultraderecha de aquel país.

El plan original del presiden te era viajar la sema na próxima para respaldar a Flávio y encontrarse con Jair. La posibilidad de reunirse con el expresidente quedó trunca, pero el objetivc de Milei apunta a meterse de lleno en la coyuntura brasileña para desafiar al mandatario Luis Inácio Lula Da Silva, que buscará su tercera reelección en noviembre.