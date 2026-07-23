Luis Caputo descartó nuevos anuncios sobre retenciones y enfrió las expectativas del campo antes del discurso de Milei

A tres días del discurso que dará Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó bajar las expectativas del sector agropecuario y descartó que el Presidente anuncie nuevas medidas vinculadas a las retenciones durante el acto inaugural del próximo domingo.

Caputo recorrió este jueves el predio ferial y compartió un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), encabezadas por su presidente, Nicolás Pino. Al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de nuevas reducciones en los Derechos de Exportación (DEX), respondió: "Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular".

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El funcionario dejó, no obstante, una puerta abierta para futuras modificaciones al esquema tributario. "En la medida que el superávit dé más margen, podremos seguir bajando", afirmó, al insistir en que la reducción de impuestos continúa atada al equilibrio de las cuentas públicas, uno de los principales ejes de la política económica del Gobierno.

La inauguración oficial de La Rural viene marcada por 2 cambios inesperados y los posibles anuncios que haría Milei en su discurso

Las declaraciones llegan en un contexto en el que parte del sector agropecuario especulaba con que Milei pudiera aprovechar su presencia en la tradicional muestra de Palermo para anunciar una nueva rebaja de las retenciones, luego de las medidas comunicadas meses atrás durante un acto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En esa oportunidad, el Presidente confirmó una reducción permanente de las alícuotas para trigo y cebada, del 7,5% al 5,5%, y estableció un cronograma de bajas graduales para soja, maíz, sorgo y girasol, que comenzará a aplicarse desde enero de 2027 y se extenderá durante los dos años siguientes. El esquema prevé reducciones escalonadas, sujetas al sendero fiscal definido por el Ejecutivo.

Caputo destacó el rol del campo

Durante su visita, el titular del Palacio de Hacienda volvió a destacar la importancia del campo para la economía argentina, al definirlo como "uno de los motores principales" en la generación de divisas. Sin embargo, remarcó que el país comienza a apoyarse también en otros sectores estratégicos. "Por suerte, ahora hay otros motores más", señaló, en referencia al crecimiento de la minería y la energía.

El ministro también se refirió a la reciente mejora de la calificación crediticia de la Argentina por parte de Moody's, que se sumó a las subas otorgadas previamente por Fitch Ratings y S&P Global Ratings. Según sostuvo, esas decisiones reflejan que los mercados perciben "un cambio estructural" en la economía argentina.

En ese sentido, aseguró que, al analizar la evolución de la actividad sin el efecto de factores estacionales, la economía acumula 26 meses consecutivos de crecimiento en la tendencia ciclo, un comportamiento que, según afirmó, no se registraba desde hacía más de 15 años. "Hay todos los motivos para estar optimistas", concluyó.

RG/ML