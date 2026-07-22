El Gobierno evalúa cambios en áreas ligadas a Santiago Caputo y busca votos para reactivar el Senado

Tras el Mundial, la Casa Rosada retomó la preparación de las reformas que buscará llevar al Congreso durante la segunda mitad del año. Al mismo tiempo, comenzaron a circular versiones sobre la continuidad de funcionarios vinculados con Santiago Caputo, en medio de las diferencias por el manejo de áreas de gestión. Un integrante del entorno presidencial relativizó las disputas y sostuvo que Javier Milei conserva la decisión final sobre los nombramientos.

El primer movimiento podría producirse en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Darío Genua, su actual titular, responde al asesor presidencial y aguarda una definición sobre su continuidad, según publicó Infobae. De concretarse su salida, el reemplazo provendría del sector alineado con Karina Milei, de acuerdo con la misma información.

Las versiones también alcanzan al Ministerio de Salud

El vocero presidencial, Adrián Ravier, negó que Mario Lugones tenga previsto abandonar el Ministerio de Salud. Las dudas crecieron después de la salida de Guido Giana y de otros funcionarios de segunda línea, además de movimientos señalados dentro del PAMI. Hasta ahora, el Gobierno no anunció una reorganización del área sanitaria.

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El ministerio que comanda Lugones estaría siendo evaluado para una reorganización

Rodrigo Lugones, hijo del ministro, fue socio de Santiago Caputo. Fuentes citadas por el medio mencionaron que, ante una eventual vacante, el reemplazo podría provenir de una provincia del norte argentino. La Casa Rosada no confirmó que exista una decisión tomada sobre el futuro del funcionario.

Nombramientos en la Justicia y el Banco Nación

El Ejecutivo avanzó en paralelo con designaciones y prórrogas en distintos organismos. Ana María Cristina Juan fue nombrada jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham. La magistrada es esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la causa $LIBRA, donde son investigados el Presidente y su hermana.

Renunció Guido Giana, el viceministro de Salud cercano a Santiago Caputo y ya tiene reemplazante

El Gobierno extendió por cinco años la permanencia de Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde intervino en decisiones vinculadas con la reforma laboral y la Unión Obrera Metalúrgica. En junio había sido oficializada la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como integrante del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Javier Lanari, excolaborador de Manuel Adorni, fue incorporado al directorio del Banco Nación.

Bullrich deberá volver a reunir votos en el Senado

La discusión legislativa se retomará en agosto con el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Bullrich deberá reconstruir los apoyos que faltaron en el intento anterior, mientras el equipo de Sturzenegger insiste en conservar la redacción que elaboró. Desde sectores cercanos a Karina Milei responsabilizaron a la senadora por no haber cerrado los acuerdos antes de la sesión postergada.

La negociación se desarrolla después del enfrentamiento entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel. En la Casa Rosada también observan sus aspiraciones electorales para 2027 y reclaman resultados en la Cámara alta. La Libertad Avanza necesita sumar votos de otros bloques porque carece de mayoría propia.

Bullrich tiene la difícil tarea de alcanzar los consensos necesarios en el Senado para las reformas

En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua rompió su alianza con Carlos Rovira y le retiró el control de áreas sensibles y organismos vinculados con la recaudación provincial. Un senador que trabaja con Bullrich admitió que el oficialismo deberá analizar cómo repercutirá ese quiebre sobre los representantes misioneros. La definición será incorporada al nuevo recuento de apoyos antes de la próxima sesión.

Sturzenegger prepara otra tanda de desregulaciones

El ministro de Desregulación trabaja en cambios para la venta de medicamentos, el mercado inmobiliario y el transporte por agua entre puertos argentinos. El borrador también contempla modificaciones en los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro y el régimen de garrafas. El sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas completan la lista de sectores incluidos.

Final para otro hombre de Santiago Caputo que cae en manos de Karina Milei

Dentro del oficialismo volvió a circular una frase atribuida a Santiago Caputo: “La campaña son las reformas, las reformas son la campaña”. Luis Caputo presentará este miércoles la nueva versión de Inocencia Fiscal, mientras el Ejecutivo termina de preparar una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambos proyectos serán enviados al Congreso como parte de la agenda económica del segundo semestre.

Milei viaja a Brasil y mira la elección de Estados Unidos

El Presidente viajará a San Pablo para participar de la presentación de Flavio Bolsonaro como candidato frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Infobae señaló que la participación del mandatario argentino fue recibida con malestar en Brasil. Las elecciones presidenciales de ese país se celebrarán el 4 de octubre.

La agenda internacional de Milei también incluye contactos con el presidente de Ecuador y viajes a las asunciones de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia. La Cancillería sigue además las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. En la Casa Rosada temen que una derrota republicana amplia debilite a Donald Trump, especialmente si su partido pierde el control del Senado.

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