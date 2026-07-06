Renunció Guido Giana, el viceministro de Salud cercano a Santiago Caputo y ya tiene reemplazante

Guido Giana, secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud y virtual viceministro de la cartera que conduce Mario Lugones, dejará su cargo por motivos personales, según trascendió. El funcionario, que había asumido en noviembre de 2025 en reemplazo de Cecilia Loccisano, será sucedido por Rodrigo Sbarra, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa y será oficializado en las próximas horas mediante el Boletín Oficial.

La salida de Giana representa un nuevo cambio dentro del Gabinete de Javier Milei y eleva a más de 200 el número de funcionarios que dejaron sus cargos desde el inicio de la gestión libertaria.

De estrecha relación con Caputo y el consultor Rodrigo Lugones, el funcionario saliente se movía con fuerte peso propio dentro del organigrama sanitario, respaldado además por una sólida trayectoria técnica en el sector privado y un marcado recorrido dentro del PRO.

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