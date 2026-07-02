La Justicia volvió a fallar a favor del Garrahan y descartó delitos en las protestas contra la gestión de Lugones

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a fallar a favor de los trabajadores del Hospital Garrahan al confirmar que no existió delito en las medidas de fuerza y protestas realizadas durante el año pasado en rechazo a la gestión del ministro de Salud, Mario Lugones, y del director del establecimiento, Mariano Pirozzo.

La decisión judicial desestimó las denuncias impulsadas por Pirozzo y ratificó lo resuelto previamente en la causa. Según informaron profesionales, técnicos y trabajadores representados por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), la resolución constituye un nuevo respaldo a los reclamos gremiales que vienen sosteniendo desde hace meses.

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Desde el sindicato señalaron que la Cámara de Casación Penal "desestima las denuncias realizadas por Pirozzo, designado por el ministro de Salud de la Nación", y remarcaron que el fallo deja firme la inexistencia de conductas delictivas durante las manifestaciones.

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Los jueces de Casación sostuvieron que "el magistrado instructor resolvió desestimar las actuaciones por inexistencia de delito", criterio con el que confirmaron que las protestas realizadas por el personal del hospital no configuraron una conducta penalmente reprochable.

"Acá se dejó en claro que no hubo ningún delito en las protestas llevadas adelante por el equipo de salud del Hospital, a lo largo de todo el año pasado", afirmaron desde la APyT tras conocerse la resolución.

El gremio aseguró que los fallos judiciales respaldan sus reclamos

La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, sostuvo que las distintas resoluciones judiciales conocidas hasta el momento "les fueron dando la razón" a los trabajadores y destacó además la intervención de la jueza federal María Servini en otro expediente vinculado al conflicto.

Según explicó, la magistrada tomó intervención en el sumario administrativo iniciado contra 40 trabajadores por haber participado de las protestas en defensa del hospital.

"Nos da confianza que la doctora María Servini tomara intervención en el proceso sumarial insólito que le hicieron a 40 trabajadores por protestar en defensa del hospital. Nos está convocando a prestar testimonio para conocer de primera mano lo que ocurrió", señaló.

Lezana también volvió a cuestionar con dureza la conducción del Hospital Garrahan y apuntó directamente contra Mariano Pirozzo, a quien acusó de encabezar una gestión con objetivos políticos.

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"El hostigamiento de una intervención netamente política como es la de Mariano Pirozzo, que no es pediatra ni registra experiencia alguna en el sector público, que no termina de clarificar qué están haciendo con los fondos millonarios del hospital, que tiene como propósito privatizar áreas del Garrahan, que designa asesores sin concurso con sueldos millonarios y que filtra información reservada, ahora emprende una nueva medida, en este caso contra mí, con un nuevo sumario por mi rol de representante gremial. Son lo peor que le pasó a este Hospital desde su fundación", expresó.

Desde el sindicato recordaron además que este nuevo pronunciamiento de Casación se suma a un fallo previo dictado por el juez laboral Herman Mendel, quien había determinado que "protestar no es delito" al analizar las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores frente a lo que definieron como "la asfixia salarial, el vaciamiento y la violencia institucional" que atraviesa el hospital.

Para la APyT, ambas resoluciones fortalecen la posición del personal de salud en medio del conflicto con el Gobierno nacional y ratifican la legitimidad de las protestas realizadas durante el último año.

"La protesta es un derecho que tenemos y debemos ejercer los trabajadores, las trabajadoras y quienes tenemos la responsabilidad de representar a nuestros compañeros y compañeras desde los sindicatos. Luchar sirve y estos fallos ratifican que no es delito", concluyó Lezana.

RG/MSS